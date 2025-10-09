Ζώδια σήμερα (10/10): Ζητήματα ευθυνών έρχονται στο προσκήνιο - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας (10/10) για όλα τα ζώδια

Η Σελήνη διασχίζει διαφορετικούς τομείς του ηλιακού χάρτη, πυροδοτώντας άλλοτε την περιέργεια και άλλοτε την ανάγκη για ενδοσκόπηση. Παράλληλα, δυναμικές όψεις πλανητών, όπως η αντίθεση της Αφροδίτης με τον αυστηρό Κρόνο, φέρνουν στο προσκήνιο ζητήματα ευθυνών και μας καλούν να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στην επιθυμία και το καθήκον.

Κάθε ζώδιο θα βιώσει αυτές τις ενέργειες με έναν μοναδικό τρόπο, αντιμετωπίζοντας προκλήσεις που μπορεί να μοιάζουν με εμπόδια, αλλά στην πραγματικότητα αποτελούν ευκαιρίες για ανάπτυξη και αναδιοργάνωση. Ας δούμε πώς οι πλανητικές κινήσεις επηρεάζουν τη διάθεση, τις σχέσεις και τις καθημερινές σας δραστηριότητες, προσφέροντας πολύτιμες γνώσεις για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητές σας.

Αναλυτικά οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Κριός

Η Σελήνη εισέρχεται σήμερα στον τομέα της επικοινωνίας πυροδοτώντας την περιέργειά σου. Είναι επίσης μια περίοδος σύνδεσης με τη δημιουργική σου ευφυΐα. Καθώς η μέρα προχωρά, μια αντίθεση Αφροδίτης-Κρόνου αρχίζει να επηρεάζει, και αυτό μπορεί να σημαίνει τη διαχείριση μιας επαφής με την πραγματικότητα. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ταύρος

Η Σελήνη εισέρχεται σήμερα στον δεύτερο ηλιακό σου οίκο, στρέφοντας την προσοχή σου σε πρακτικά ζητήματα. Μπορεί να απολαύσεις μια συναρπαστική συζήτηση για το παρελθόν. Αργότερα μέσα στην ημέρα, μια αντίθεση Αφροδίτης-Κρόνου αρχίζει να επηρεάζει, και μπορεί να χρησιμεύσει για να αναδείξει εντάσεις ή προβλήματα στις σχέσεις. Διάβασε περισσότερα εδώ

Δίδυμοι

Η Σελήνη εισέρχεται σήμερα στο ζώδιό σου, φέρνοντας τα συναισθήματά σου από την αφάνεια στο φως. Μια δημιουργική όψη Ερμή-Ποσειδώνα σήμερα σε βοηθά να συνδεθείς καλά με έναν φίλο ή να συνδυάσεις δουλειά και ευχαρίστηση με ικανοποιητικούς τρόπους. Διάβασε περισσότερα εδώ

Καρκίνος

Η Σελήνη εισέρχεται σήμερα στον δωδέκατο ηλιακό σου οίκο, σηματοδοτώντας την ανάγκη να αποκαταστήσεις την ενέργειά σου, να αποσυρθείς και να θεραπευτείς. Παρόλα αυτά, οι σημερινές ενέργειες είναι επίσης ισχυρές για τον καθορισμό δημιουργικών στόχων. Αν και δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να κυνηγήσεις έναν νέο στόχο, το να εξετάσεις τους μακροπρόθεσμους σκοπούς σου μπορεί να είναι μια διασκεδαστική άσκηση τώρα. Διάβασε περισσότερα εδώ

Λέων

Η Σελήνη εισέρχεται σήμερα στον κοινωνικό σου τομέα. Είναι επίσης μια δυνατή περίοδος για να ασχοληθείς με άνετες δραστηριότητες που έχουν μια δόση φρεσκάδας ή ενθουσιασμού. Καθώς η μέρα προχωρά, η Αφροδίτη και ο Κρόνος οδεύουν προς αντίθεση, και μπορεί να υπάρξει μια συνειδητοποίηση ή μια ευθύνη που προσωρινά ρίχνει μια σκιά στα σχέδια ή τη διάθεσή σου. Διάβασε περισσότερα εδώ

Παρθένος

Είσαι περισσότερο προσανατολισμένος στους στόχους σου σήμερα και αύριο. Οι ιδέες για πρόοδο μπορεί να είναι πρωτότυπες σήμερα και μια συζήτηση που είναι βαθιά αλλά ταυτόχρονα μοιάζει εύκολη μπορεί να βρεθεί στο επίκεντρο. Αργότερα σήμερα, η Αφροδίτη οδεύει προς αντίθεση με τον Κρόνο, και μπορεί να αισθανθείς μπλοκαρισμένος ή περιορισμένος. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ζυγός

Η Σελήνη εισέρχεται σήμερα στον τομέα του πνεύματός σου, ενθαρρύνοντάς σε να χαλαρώσεις και να αποσυμπιεστείς. Μια ανάσα καθαρού αέρα είναι ζωτικής σημασίας για τη συναισθηματική σου ευεξία σήμερα και αύριο. Οι σημερινές ενέργειες είναι ισχυρές για να συνδεθείς με ένα ξεχωριστό άτομο σε επίπεδο αξιών. Διάβασε περισσότερα εδώ

Σκορπιός

Η μετακίνηση της Σελήνης στον τομέα της οικειότητάς σου σήμερα, σε ωθεί σε περισσότερη ενδοσκόπηση από το συνηθισμένο για μερικές ημέρες. Μια σύνδεση Ερμή-Ποσειδώνα είναι εξαιρετική για να ονειρευτείς σπουδαίες ιδέες, ιδιαίτερα για την επιδίωξη στόχων που αφορούν την εργασία ή την υγεία και την ευεξία. Διάβασε περισσότερα εδώ

Τοξότης

Η Σελήνη εισέρχεται σήμερα στον έβδομο ηλιακό σου οίκο και είναι μια καλή στιγμή για να στηριχτείς σε κάποιον ή να βάλεις περισσότερη ενέργεια και καρδιά στις σχέσεις σου. Μπορείς να απολαύσεις καλές ιδέες ή συζητήσεις για το παρελθόν, οι οποίες βοηθούν να διευκρινίσεις προς τα πού κατευθύνεσαι. Διάβασε περισσότερα εδώ

Αιγόκερως

Η Σελήνη εισέρχεται σήμερα στον τομέα της εργασίας, της ρουτίνας και της αυτοφροντίδας σου, όπου θα παραμείνει για λίγο περισσότερο από δύο ημέρες. Ετοιμάζεσαι να τακτοποιήσεις τις υποχρεώσεις σου, αλλά οι σημερινές ενέργειες είναι επίσης ισχυρές για να ονειρευτείς δημιουργικές ιδέες. Διάβασε περισσότερα εδώ

Υδροχόος

Η Σελήνη κινείται σε αρμονία με το ζώδιό σου σήμερα και αρχίζεις να δίνεις περισσότερη προσοχή στη δημιουργία, το μοίρασμα και τη διασκέδαση. Οι σημερινές ενέργειες σε εμπνέουν να επινοήσεις δημιουργικά σχέδια και στόχους. Ωστόσο, καθώς η μέρα προχωρά, με την Αφροδίτη να ετοιμάζεται να αντιτεθεί στον Κρόνο στους τομείς του μοιράσματος, μπορεί να προκύψει ένας οικονομικός περιορισμός ή μια διαφωνία. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ιχθύες

Η Σελήνη εισέρχεται σήμερα στον τέταρτο ηλιακό σου οίκο και για δύο ημέρες, οι οικογενειακές δραστηριότητες, η ζωή στο σπίτι και η ανάγκη σου για άνεση και οικειότητα αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Οι σημερινές διελεύσεις βοηθούν να εμπνεύσουν συζητήσεις και ιδέες που είναι συναρπαστικές. Διάβασε περισσότερα εδώ