Ζώδια σήμερα (31/10): Η "πρώτη μέρα" των μεγάλων αλλαγών - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας για όλα τα ζώδια

Καλό Halloween! Καθώς ετοιμάζεστε για την πιο... "αλλόκοτη" νύχτα του χρόνου, το σύμπαν κάνει τις δικές του κινήσεις για τα ζώδια. Αν νομίζατε ότι η σημερινή μέρα αφορά μόνο κολοκύθες και ζαχαρωτά, ξανασκεφτείτε το. Ο Ερμής, ο πλανήτης της επικοινωνίας, μόλις τώρα παίρνει θέση εκκίνησης για έναν ολοκαίνουργιο κύκλο.

Αυτό που διαβάζετε δεν είναι απλώς η πρόβλεψη της ημέρας· είναι η πρώτη μέρα μιας νέας πνευματικής πορείας.

Οι προβλέψεις σας είναι σαφείς: Ο Ερμής μετακινείται σε νέους τομείς (όπως ο τομέας της οικειότητας ή της εργασίας σας) και δεν ήρθε για μια απλή επίσκεψη. Σκοπεύει να μείνει μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου.

Επομένως, σκεφτείτε τη σημερινή Παρασκευή ως το «λάκτισμα» για έναν νέο διανοητικό μαραθώνιο. Οι σκέψεις που κάνετε σήμερα, οι συζητήσεις που ξεκινάτε και τα προβλήματα που ξαφνικά νιώθετε έτοιμοι να λύσετε, δεν είναι απλώς για τώρα. Είναι τα θέματα που θα σας απασχολήσουν τις επόμενες εβδομάδες. Δώστε προσοχή στις ιδέες που θα έχετε απόψε· φαίνεται πως ήρθαν για να μείνουν.

Αναλυτικά οι αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας για όλα τα ζώδια, σήμερα 31/10

Κριός

Ο Ερμής μόλις μετακινήθηκε στον τομέα των πνευματικών σας αναζητήσεων, αγαπητέ Κριέ, και θα παραμείνει εκεί μέχρι τις 18 Νοεμβρίου. Αυτή η διέλευση υποστηρίζει πιο ρέουσα επικοινωνία και κίνηση, και είναι υπέροχη για να εμπνεύσει ενθουσιασμό και αυξημένη πίστη. Αυτός ο κύκλος κεντρίζει την περιέργειά σας και πυροδοτεί την επιθυμία σας να μάθετε νέα πράγματα ή να διευρύνετε τις γνώσεις σας. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ταύρος

Ο Ερμής μόλις ξεκίνησε τη διέλευσή του από τον τομέα της οικειότητάς σας, αγαπητέ Ταύρε, και τις επόμενες εβδομάδες, θα λαμβάνετε πληροφορίες και νύξεις που συνήθως μπορεί να περνούσαν απαρατήρητες. Διαβάζετε «μεταξύ των γραμμών» και φέρνετε περισσότερη λογική και αντικειμενικότητα σε ευαίσθητα, προσωπικά ή ταμπού ζητήματα. Διάβασε περισσότερα εδώ

Δίδυμοι

Ο Ερμής μόλις πρόσφατα μετακινήθηκε στο απέναντι ζώδιό σας, αγαπητέ Δίδυμε, και θα διασχίζει αυτόν τον τομέα του χάρτη σας μέχρι τις 18 Νοεμβρίου. Αναζητάτε τους άλλους, και σας αναζητούν! Θα μάθετε πολλά μέσω κατ' ιδίαν συζητήσεων κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Οι συνεργασίες, οι διαπραγματεύσεις, ο συμβιβασμός και η ισορροπία είναι ισχυρά θέματα στη ζωή σας τώρα. Διάβασε περισσότερα εδώ

Καρκίνος

Ο Ερμής διασχίζει αυτήν τη στιγμή τον τομέα της εργασίας και της υγείας σας, αγαπητέ Καρκίνε, και θα τον επισκέπτεται μέχρι τις 18 Νοεμβρίου, τοποθετώντας σας σε καλή θέση για να δώσετε προσοχή στις λεπτομέρειες και να επιλύσετε προβλήματα. Κατά τη διάρκεια αυτού του κύκλου, μαθαίνετε ή τελειοποιείτε δεξιότητες και συζητάτε προβλήματα εργασίας ή υγείας. Διάβασε περισσότερα εδώ.

Λέων

Ο Ερμής μόλις πρόσφατα ξεκίνησε τη διέλευσή του από τον πέμπτο ηλιακό σας οίκο, αγαπητέ Λέοντα, και θα τον επισκέπτεται μέχρι τις 18 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια αυτού του κύκλου, απολαμβάνετε μια πιο ομαλή, πιο φυσική ροή επικοινωνίας. Οι ιδέες σας γίνονται δεκτές θετικά, και οι άλλοι είναι ιδιαίτερα διατεθειμένοι να εκτιμήσουν την εξυπνάδα και το πνεύμα σας. Διάβασε περισσότερα εδώ

Παρθένος

Ο Ερμής ξεκίνησε πρόσφατα τη διέλευσή του από τον τομέα του σπιτιού και της οικογένειάς σας σήμερα, αγαπητέ Παρθένε. Αυτή η διέλευση, που διαρκεί μέχρι τις 18 Νοεμβρίου, φέρνει μια πιο ζωντανή, πιο επικοινωνιακή ζωή στο σπίτι ή στην προσωπική σας ζωή. Σε κοσμικό επίπεδο, μπορεί να μην είστε στα καλύτερά σας όσον αφορά την έκφραση των ιδεών σας και τη συγκέντρωση υποστήριξης γι' αυτές, αλλά σε προσωπικό επίπεδο, επικοινωνείτε με μεγαλύτερη ευκολία και ευχαρίστηση. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ζυγός

Ο Ερμής ξεκίνησε πρόσφατα τη διέλευσή του από τον τομέα της επικοινωνίας σας, αγαπητέ Ζυγέ, όπου και «ζωντανεύει». Το πρώτο μέρος αυτού του διπλού κύκλου διαρκεί μέχρι τις 18 Νοεμβρίου και είναι ισχυρό για να συνδεθείτε, να εκφραστείτε, να μάθετε, να μελετήσετε και να κοινωνικοποιηθείτε. Ενώ δεν είναι η καλύτερη στιγμή για εστίαση και συγκέντρωση σε ένα συγκεκριμένο θέμα, μπορείτε να μάθετε πολλά διαφορετικά πράγματα. Διάβασε περισσότερα εδώ

Σκορπιός

Ενώ η διέλευση της Σελήνης συνεχίζει να σας ενθαρρύνει να χαλαρώσετε νωρίς σήμερα, αγαπητέ Σκορπιέ, στη συνέχεια μετακινείται στον τομέα της χαράς και της δημιουργικότητάς σας, και επενδύετε περισσότερο συναισθηματικά και διανοητικά στις ειλικρινείς σας επιδιώξεις. Ο Ερμής ξεκίνησε πρόσφατα τη διέλευσή του από τον τομέα των πόρων σας, όπου θα παραμείνει μέχρι τις 18 Νοεμβρίου. Διάβασε περισσότερα εδώ

Τοξότης

Ο Ερμής ξεκίνησε πρόσφατα τη διέλευσή του από το ζώδιό σας, αγαπητέ Τοξότη, και θα περάσει περισσότερο χρόνο από το συνηθισμένο εκεί - μέχρι τις 18 Νοεμβρίου και, αργότερα, από τις 11 Δεκεμβρίου έως την 1η Ιανουαρίου. Αυτό συμβαίνει επειδή ο Ερμής θα γυρίσει ανάδρομος στο ζώδιό σας τον Νοέμβριο. Διάβασε περισσότερα εδώ

Αιγόκερως

Ο Ερμής είναι «κρυμμένος» στον τομέα του απορρήτου σας μέχρι τις 18 Νοεμβρίου, αγαπητέ Αιγόκερε, κάτι που συχνά σας τραβάει προς τα μέσα σε πνευματικό επίπεδο. Είναι ένας εξαιρετικός κύκλος για να αξιοποιήσετε την εσωτερική σας σοφία. Αξιολογείτε τη ζωή σας από μια διαφορετική οπτική γωνία, βλέποντας διαφορετικά στρώματα σε κάθε κατάσταση. Διάβασε περισσότερα εδώ

Υδροχόος

Η Σελήνη συνεχίζει τη διέλευσή της από το ζώδιό σας νωρίς σήμερα, αγαπητέ Υδροχόε, αλλά στη συνέχεια μετακινείται στον δεύτερο ηλιακό σας οίκο. Είστε πιο διατεθειμένοι να θέλετε να φτιάξετε ή να χτίσετε κάτι παρά να πρωτοπορήσετε. Τα συναισθήματά σας είναι σταθερά, και οι σωματικές σας ανάγκες και η ανάγκη για άνεση έρχονται σε ισχυρότερη εστίαση. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ιχθύες

Ο Ερμής διασχίζει τον δέκατο ηλιακό σας οίκο, αγαπητέ Ιχθύ, και αυτό το πρώτο βήμα της διμερούς διέλευσής του θα συνεχιστεί μέχρι τις 18 Νοεμβρίου. Οι επικοινωνίες σας φαίνεται να «μετράνε» περισσότερο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, καθώς οι άνθρωποι σας ακούν δυνατά και καθαρά. Διάβασε περισσότερα εδώ