Ζώδια σήμερα (22/12): Ανάγκη για ουσιαστική συναισθηματική ασφάλεια - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας 22/12, για όλα τα ζώδια του κύκλου

Ξεκινά μια εβδομάδα που χαρακτηρίζεται από έντονη εσωτερική αναζήτηση και την ανάγκη για αλλαγή για όλα τα ζώδια. Καθώς πλησιάζουμε στην καρδιά του χειμώνα, το πλανητικό σκηνικό μας καλεί να ισορροπήσουμε ανάμεσα στις κοινωνικές υποχρεώσεις και την ανάγκη για ουσιαστική συναισθηματική ασφάλεια.

Η είσοδος της Σελήνης στον Υδροχόο φέρνει έναν αέρα ανανέωσης, στρέφοντας το βλέμμα στο μέλλον, την καινοτομία και τις συλλογικές προσπάθειες. Ωστόσο, η συνάντησή της με τον Πλούτωνα υποδηλώνει ότι οι διαθέσεις δεν θα είναι επιφανειακές, υπάρχει μια ένταση κάτω από την επιφάνεια που ωθεί τα ζώδια να ανακαλύψουν την αλήθεια πίσω από καταστάσεις και σχέσεις. Παράλληλα, η όψη Αφροδίτης-Ουρανού μπορεί να φέρει ξαφνικά σκαμπανεβάσματα, «ηλεκτρίζοντας» την ατμόσφαιρα στις επαφές.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Κριός

Η Σελήνη περνά στον τομέα της κοινωνικότητάς σου σήμερα, κάνοντάς σε πιο εξωστρεφή. Είναι η κατάλληλη στιγμή να προσεγγίσεις τους άλλους και να απολαύσεις απλές, ειλικρινείς συνδέσεις. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ταύρος

Σήμερα εστιάζεις ιδιαίτερα στους στόχους και τις φιλοδοξίες σου, καθώς η Σελήνη φωτίζει τον δέκατο ηλιακό σου οίκο. Δώσε προσοχή σε όσα έχουν πραγματική σημασία για σένα και θα τα πας περίφημα. Διάβασε περισσότερα εδώ

Δίδυμοι

Με τη Σελήνη να κινείται στον τομέα του πνεύματός σου, εκφράζεις τα συναισθήματά σου με φυσικότητα. Σκέφτεσαι πιο σφαιρικά και ανοίγεσαι σε νέες ιδέες που μέχρι τώρα δεν θεωρούσες εφικτές. Διάβασε περισσότερα εδώ

Καρκίνος

Η ανάγκη σου για βαθύτερη σύνδεση και κατανόηση των επιθυμιών σου αυξάνεται σήμερα. Μπορείς να βρεις μεγάλη ικανοποίηση αν αφοσιωθείς σε μια δραστηριότητα που αγαπάς ή αν κάνεις μια έρευνα σε βάθος. Διάβασε περισσότερα εδώ

Λέων

Σήμερα είσαι πιο ευαίσθητος στις ανάγκες ενός συντρόφου ή ενός πολύ κοντινού σου προσώπου. Βλέπεις τα πράγματα μέσα από τα μάτια των άλλων, κάτι που μπορεί να σου ανοίξει νέους ορίζοντες, αρκεί να μην χάσεις τον εαυτό σου μέσα στο "δράμα" τους. Διάβασε περισσότερα εδώ

Παρθένος

Η Σελήνη σε ωθεί να βάλεις σε τάξη την καθημερινότητά σου και τις συνήθειές σου. Ίσως ανακαλύψεις νέους τρόπους για να οργανώσεις καλύτερα τις δουλειές σου ή να βελτιώσεις την υγεία σου. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ζυγός

Η μέρα σε καλεί να ασχοληθείς με όσα αγαπά η καρδιά σου. Είσαι πιο επενδυμένος συναισθηματικά στα προσωπικά σου σχέδια, στα χόμπι ή στις σχέσεις σου και τα παίρνεις όλα κάπως σοβαρά. Διάβασε περισσότερα εδώ

Σκορπιός

Σήμερα αναζητάς την ασφάλεια και την οικειότητα του σπιτιού και της οικογένειας. Δεν είναι η ώρα για να πιέσεις καταστάσεις, αλλά για να ακούσεις το ένστικτό σου. Ταυτόχρονα, είσαι σε παραγωγική φάση και μπορείς εύκολα να ξεφορτωθείς ό,τι σου "γεμίζει" τον χώρο ή το μυαλό χωρίς λόγο. Διάβασε περισσότερα εδώ

Τοξότης

Η περιέργειά σου είναι στα ύψη σήμερα και το μυαλό σου τρέχει γρήγορα. Πρόσεξε όμως την τάση να αγχώνεσαι για πράγματα που δεν μπορείς να ελέγξεις. Διάβασε περισσότερα εδώ

Αιγόκερως

Οι πρακτικές σου υποθέσεις έρχονται στο προσκήνιο σήμερα. Είναι η στιγμή να ασχοληθείς με τις ανάγκες σου για άνεση, ασφάλεια και σταθερότητα. Μπορείς να αξιοποιήσεις ταλέντα που είχες παραμελήσει και αυτό να σου ανοίξει νέους δρόμους. Διάβασε περισσότερα εδώ

Υδροχόος

Η Σελήνη περνά στο ζώδιό σου σήμερα και οι συναισθηματικές σου ανάγκες γίνονται πιο έντονες. Είναι η ώρα να αναγνωρίσεις πώς νιώθεις πραγματικά και να αναδείξεις συναισθήματα που ίσως έκρυβες. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ιχθύες

Σήμερα έχεις ανάγκη από λίγη παραπάνω ξεκούραση και απομάκρυνση από τις απαιτήσεις των άλλων. Η Σελήνη στον τομέα της ιδιωτικότητάς σου σε βοηθά να επεξεργαστείς πρόσφατα γεγονότα και συναισθήματα. Διάβασε περισσότερα εδώ