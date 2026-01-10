Ζώδια σήμερα (11/01): Ημέρα εσωτερικών αποφάσεων – Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας (11/1) για όλα τα ζώδια

Η Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 είναι μια ημέρα με έντονο ψυχολογικό και συναισθηματικό βάθος. Η Σελήνη κινείται από τον Ζυγό προς τον Σκορπιό, μεταφέροντας την ενέργεια από την ανάγκη για ισορροπία και αρμονία στην ανάγκη για ουσία, αλήθεια και ξεκαθαρίσματα. Δεν είναι μια επιφανειακή μέρα: ό,τι σκεφτείς, ό,τι νιώσεις και ό,τι αποφασίσεις σήμερα έχει μακροπρόθεσμη βαρύτητα.

Ο Ήλιος στον Αιγόκερω συνεχίζει να μας υπενθυμίζει ότι το 2026 χτίζεται βήμα-βήμα, με πειθαρχία και ρεαλισμό. Η μέρα είναι ιδανική για να επανεξετάσεις στόχους, σχέσεις, επαγγελματικές επιλογές και προσωπικά όρια. Πολλοί θα νιώσουν την ανάγκη να πάρουν αποστάσεις από καταστάσεις που δεν τους εκφράζουν πια, ενώ άλλοι θα θελήσουν να δεσμευτούν πιο σοβαρά σε κάτι που αξίζει.

Αναλυτικά, οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια:

Κριός

Η σημερινή μέρα σε καλεί να λειτουργήσεις λιγότερο παρορμητικά και περισσότερο στρατηγικά. Μπορεί να νιώσεις ότι κάποια πράγματα στη ζωή σου –κυρίως σε σχέσεις ή οικονομικά– χρειάζονται πιο ξεκάθαρη διαχείριση. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ταύρος

Η μέρα φωτίζει έντονα τις σχέσεις σου. Είτε μιλάμε για σύντροφο είτε για στενούς συνεργάτες, σήμερα φαίνεται ξεκάθαρα ποιος είναι μαζί σου πραγματικά και ποιος απλώς από συνήθεια. Μπορεί να προκύψει μια σοβαρή συζήτηση. Διάβασε περισσότερα εδώ

Δίδυμοι

Η Κυριακή αυτή σε βάζει σε διαδικασία να οργανώσεις καλύτερα την καθημερινότητά σου και τη ζωή σου γενικότερα. Μπορεί να συνειδητοποιήσεις ότι έχεις σκορπίσει την ενέργειά σου σε πάρα πολλά πράγματα και ήρθε η ώρα να εστιάσεις σε όσα πραγματικά αποδίδουν. Διάβασε περισσότερα εδώ

Καρκίνος

Η μέρα έχει έντονο συναισθηματικό φορτίο για εσένα. Η Σελήνη σε ευνοεί και σε βοηθά να έρθεις πιο κοντά με τα βαθύτερα θέλω σου. Θέματα καρδιάς, έρωτα, παιδιών ή δημιουργικότητας αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Διάβασε περισσότερα εδώ

Λέων

Η Κυριακή αυτή αγγίζει κυρίως θέματα σπιτιού, οικογένειας και εσωτερικής ασφάλειας. Μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να απομονωθείς λίγο, να ξεκουραστείς ή να βάλεις σε τάξη συναισθηματικά ζητήματα που κουβαλάς καιρό. Διάβασε περισσότερα εδώ

Παρθένος

Η μέρα ευνοεί τις ουσιαστικές συζητήσεις. Μπορεί να θελήσεις να μιλήσεις ξεκάθαρα για κάτι που σε απασχολεί καιρό ή να πάρεις μια σημαντική απόφαση που αφορά συμφωνίες, σχέδια ή μετακινήσεις. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ζυγός

Η Κυριακή αυτή σε βάζει σε σκέψεις γύρω από αξίες, ασφάλεια και χρήματα, αλλά και γύρω από το πόσο εκτιμάς εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου. Μπορεί να συνειδητοποιήσεις ότι δίνεις περισσότερα απ’ όσα παίρνεις. Διάβασε περισσότερα εδώ

Σκορπιός

Με τη Σελήνη να περνά στο ζώδιό σου, η μέρα γίνεται ιδιαίτερα έντονη και αποκαλυπτική. Νιώθεις πιο δυνατός, αλλά και πιο ευαίσθητος ταυτόχρονα. Είναι μια μέρα που μπορείς να πάρεις μεγάλες εσωτερικές αποφάσεις. Διάβασε περισσότερα εδώ

Τοξότης

Η Κυριακή αυτή λειτουργεί περισσότερο εσωτερικά για εσένα. Μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να αποσυρθείς λίγο, να ξεκουραστείς ή να επεξεργαστείς σκέψεις και συναισθήματα που έχεις καταπιέσει. Διάβασε περισσότερα εδώ

Αιγόκερως

Η μέρα σε βοηθά να δεις πιο καθαρά τους στόχους σου και ποιοι άνθρωποι μπορούν πραγματικά να σε στηρίξουν σε αυτούς. Φιλικές σχέσεις, ομάδες και μελλοντικά σχέδια μπαίνουν στο επίκεντρο. Διάβασε περισσότερα εδώ

Υδροχόος

Η Κυριακή αυτή φωτίζει έντονα τον τομέα της καριέρας και της κοινωνικής σου εικόνας. Μπορεί να σκεφτείς σοβαρά πού πηγαίνεις επαγγελματικά και αν οι επιλογές σου αντικατοπτρίζουν αυτό που πραγματικά θέλεις. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ιχθύες

Η μέρα ανοίγει το μυαλό και την ψυχή σου. Σκέφτεσαι πιο φιλοσοφικά, πιο βαθιά, πιο ουσιαστικά. Θέματα σπουδών, ταξιδιών, πίστης ή ζωής γενικότερα σε απασχολούν έντονα. Διάβασε περισσότερα εδώ