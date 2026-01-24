Ζώδια σήμερα (25/1/1): Ημέρα σταθερότητας και στοχευμένων δράσεων - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια για σήμερα (25/1).

Η Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 είναι μια μέρα που φέρνει έντονη ανάγκη για δράση αλλά και για σταθερότητα. Η Σελήνη ξεκινά την ημέρα στον Κριό και μετακινείται στον Ταύρο γύρω στη 13:06, δημιουργώντας ένα πέρασμα από την ένταση και την πρωτοβουλία προς την πρακτικότητα και την ανάγκη για σιγουριά. Το τετράγωνο Σελήνης-Ήλιου αργότερα το βράδυ μπορεί να προκαλέσει μικρές εντάσεις, αλλά ταυτόχρονα προσφέρει ευκαιρίες για αυτογνωσία και ουσιαστική πρόοδο.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Κριός

Η μέρα ξεκινά με έντονη ενεργητικότητα και επιθυμία να αναλάβεις πρωτοβουλίες, αλλά η μετακίνηση της Σελήνης στον Ταύρο σε καλεί να συγκρατήσεις την παρορμητικότητά σου και να εστιάσεις σε πρακτικά βήματα.

Ταύρος

Η Σελήνη στο ζώδιό σου ενισχύει την αίσθηση ασφάλειας και σταθερότητας. Σήμερα, αισθάνεσαι πιο ήρεμος και συγκεντρωμένος, με δυνατότητα να αντιμετωπίσεις υποχρεώσεις και σχέσεις με πρακτικό και ώριμο τρόπο.

Δίδυμοι

Η μέρα προσφέρει ευκαιρίες για επικοινωνία και ανταλλαγή ιδεών, αλλά η μετακίνηση της Σελήνης στον Ταύρο σε ωθεί να εστιάσεις και να εκφράσεις με σαφήνεια ό,τι πραγματικά έχει σημασία. Στις σχέσεις, οι συζητήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστική πρόοδο.

Καρκίνος

Η ανάγκη για ασφάλεια και ηρεμία είναι έντονη σήμερα. Η Σελήνη στον Ταύρο σε ενθαρρύνει να επενδύσεις χρόνο στις προσωπικές σχέσεις και να εστιάσεις σε συναισθηματική σταθερότητα.

Λέων

Η προσωπική σου δύναμη και η ανάγκη για αυτοέκφραση είναι έντονη, αλλά η Σελήνη στον Ταύρο σου υπενθυμίζει τη σημασία της σταθερότητας και της υπομονής. Στις σχέσεις, η ημέρα μπορεί να φέρει μικρές εντάσεις.

Παρθένος

Η μέρα ευνοεί την οργάνωση, τη συγκέντρωση και την εστίαση στις λεπτομέρειες. Η πρακτική προσέγγιση σε προσωπικές και επαγγελματικές υποθέσεις θα σου δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Ζυγός

Σήμερα η ανάγκη για ισορροπία στις σχέσεις είναι έντονη, και η Σελήνη στον Ταύρο σου δίνει υπομονή και σταθερότητα. Μικρές εντάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε βαθύτερη κατανόηση και βελτίωση της συνεργασίας με φίλους ή συντρόφους.

Σκορπιός

Η εσωτερική σου αποφασιστικότητα είναι η δύναμή σου σήμερα. Η ημέρα ευνοεί την αντιμετώπιση παρελθοντικών ζητημάτων και την υλοποίηση προσωπικών στόχων. Στις σχέσεις, μπορεί να προκύψουν ανακατατάξεις.

Τοξότης

Οι σκέψεις σου στρέφονται σε μεγάλα σχέδια και στόχους που απαιτούν προσεκτική σχεδίαση. Σήμερα, η πρακτική εφαρμογή ιδεών και η συγκέντρωση στην ουσία θα σου φέρουν ικανοποίηση.

Αιγόκερως

Η μέρα προσφέρει ευκαιρίες να οργανώσεις την καθημερινότητά σου και να δώσεις προτεραιότητα σε αυτά που έχουν πραγματική αξία. Η σταθερότητα και η πειθαρχία σου είναι τα όπλα σου.

Υδροχόος

Η δημιουργικότητα και η καινοτομία σου ευνοούνται σήμερα, ιδιαίτερα σε επαγγελματικά θέματα ή προσωπικά projects. Η Σελήνη στον Ταύρο σε βοηθά να δώσεις σάρκα και οστά στις ιδέες σου με πρακτικά βήματα.

Ιχθύες

Η μέρα ενισχύει την ευαισθησία και τη διαίσθησή σου, αλλά ταυτόχρονα σε καλεί να παραμείνεις πρακτικός/ή σε καθημερινές υποθέσεις και σχέσεις. Οι συναισθηματικές επαφές μπορούν να εμβαθύνουν αν ακούσεις τη διαίσθησή σου.