Ζώδια σήμερα (01/2): Ημέρα αποκαλύψεων, εντάσεων και ξεκαθαρισμάτων – Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια για σήμερα 01/02

Η Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026 ξεκινά με έντονη πλανητική ενέργεια: η Σελήνη είναι πλήρης στο Λέοντα, δημιουργώντας μια δυναμική αίσθηση ολοκλήρωσης και συναισθηματικής έμπνευσης, σε αντίθεση με τον Άρη. Στο ίδιο διάστημα, ο Κρόνος βρίσκεται στο τέλος των Ιχθύων, ενώ ο Ερμής, η Αφροδίτη και ο Άρης παραμένουν στον Υδροχόο — μια σπάνια συγκέντρωση που φέρνει έμφαση στην προσωπική έκφραση, την ιδεολογία και τις επικοινωνίες με το ευρύτερο περιβάλλον.

Η ενέργεια της ημέρας είναι λοιπόν έντονα συναισθηματική αλλά και κοινωνικά προσανατολισμένη: η Πανσέληνος στο Λέοντα φωτίζει τις προσωπικές μας ανάγκες για αναγνώριση, δημιουργικότητα και αυθεντική έκφραση, ενώ παράλληλα η αντιπαράθεση με δυναμικές πλανητικές δυνάμεις μπορεί να φέρει στην επιφάνεια βαθύτερα θέματα που ζητούν να ολοκληρωθούν ή να εκφραστούν με υπευθυνότητα.

Αναλυτικά, οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια:

Κριός

Η ημέρα σε βρίσκει στο επίκεντρο της προσοχής, με την Πανσέληνο στο Λέοντα να φωτίζει τις προσωπικές σου φιλοδοξίες και τα όνειρά σου. Είναι πιθανό να νιώσεις έντονη επιθυμία για αναγνώριση ή να πάρεις το θάρρος να εκφράσεις μια βαθύτερη ανάγκη που είχες καταπιέσει. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ταύρος

Η Κυριακή σε βάζει σε μια έντονη διαδικασία αυτογνωσίας και αναθεώρησης στόχων. Η Πανσέληνος σε ωθεί να δεις τι σε γεμίζει πραγματικά και τι έχει ολοκληρωθεί στη ζωή σου. Μπορεί να υπάρξουν ξεκαθαρίσματα σε προσωπικές σχέσεις ή αποφάσεις που σε αναγκάζουν να σκεφτείς ποιον εμπιστεύεσαι. Διάβασε περισσότερα εδώ

Δίδυμοι

Η ενέργεια της ημέρας σε καλεί να εκφράσεις ανοιχτά τις ιδέες και τις ανάγκες σου. Η Πανσέληνος στο Λέοντα τροφοδοτεί τη δημιουργικότητα, την επικοινωνία και την ανάγκη σου για αυθεντική έκφραση. Είναι πιθανό να βρεις νέες ευκαιρίες μέσα από συζητήσεις ή συνεργασίες. Διάβασε περισσότερα εδώ

Καρκίνος

Η Κυριακή είναι ημέρα βαθύτερης συναισθηματικής επεξεργασίας. Η Πανσέληνος στο Λέοντα φέρνει στο φως πλευρές της ψυχής σου που ζητούν να εκφραστούν με θάρρος — είτε μέσα από σχέσεις είτε μέσα από προσωπικές επιθυμίες που μέχρι σήμερα κρατούσες στο παρασκήνιο. Διάβασε περισσότερα εδώ

Λέων

Η Πανσέληνος στο ζώδιό σου είναι ένα από τα πιο ισχυρά αστρολογικά φαινόμενα της χρονιάς και φέρνει έναν κύκλο ολοκλήρωσης, αναγνώρισης και προσωπικής ακτινοβολίας. Θα νιώσεις ότι η ανάγκη σου να είσαι αυθεντικός/ή και ξεχωριστός/ή δυναμώνει. Διάβασε περισσότερα εδώ

Παρθένος

Για εσένα, η ημέρα λειτουργεί μέσα από τις λεπτομέρειες και την πρακτική πλευρά των σχέσεων και των στόχων σου. Η Πανσέληνος στο Λέοντα φωτίζει ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αξία που δίνεις στον εαυτό σου και πώς αυτή αντανακλάται στις σχέσεις σου ή στη δουλειά σου. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ζυγός

Η Κυριακή είναι ημέρα εξισορρόπησης ανάμεσα στην ανάγκη σου για αρμονία και την επιθυμία να εκφράσεις αυτό που πραγματικά αισθάνεσαι. Η Πανσέληνος στο Λέοντα μπορεί να φέρει στην επιφάνεια θέματα γύρω από σχέσεις και συνεργασίες που έχουν φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο. Διάβασε περισσότερα εδώ

Σκορπιός

Η ημέρα αυτή σε καλεί να βυθιστείς στο πώς αντιλαμβάνεσαι την προσωπική σου δύναμη, ειδικά σε ότι αφορά σχέσεις και θεσμικές δεσμεύσεις. Η Πανσέληνος στο Λέοντα σου επιτρέπει να δεις καθαρά τι είδους αλλαγές πρέπει να γίνουν ώστε να βρεις την εσωτερική σου αρμονία. Διάβασε περισσότερα εδώ

Τοξότης

Η Κυριακή σε ωθεί να σκεφτείς πώς η προσωπική σου φιλοδοξία συνδέεται με την εσωτερική σου ελευθερία. Η Πανσέληνος στο Λέοντα φωτίζει την ανάγκη σου να ζήσεις με πάθος αλλά και υπευθυνότητα. Η ημέρα μπορεί να φέρει ξεκαθαρίσματα σε σχέσεις. Διάβασε περισσότερα εδώ

Αιγόκερως

Για εσένα, η Κυριακή είναι ημέρα σοβαρής αυτοαξιολόγησης. Η Πανσέληνος στο Λέοντα φωτίζει πτυχές της επαγγελματικής σου εικόνας και της προσωπικής σου αξίας. Μπορεί να υπάρξουν στιγμές όπου καταλαβαίνεις τι πραγματικά λειτουργεί στη ζωή σου. Διάβασε περισσότερα εδώ

Υδροχόος

Είσαι στο επίκεντρο μιας ισχυρής πλανητικής συγκέντρωσης που ενισχύει τη σκέψη, την επικοινωνία και την κοινωνική σου επίδραση. Η Πανσέληνος στο Λέοντα μπορεί να σε ωθήσει να εκφράσεις ξεκάθαρα τι θέλεις από τις σχέσεις σου. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ιχθύες

Η Κυριακή σου δίνει την ευκαιρία να ξανασκεφτείς πώς η συναισθηματική σου ευαισθησία εντάσσεται στη γενικότερη εικόνα της ζωής σου. Η Πανσέληνος στο Λέοντα φωτίζει βαθύτερες ανάγκες για δημιουργικότητα, αυτοέκφραση και σταθερότητα σε σχέσεις που έχουν ουσία. Διάβασε περισσότερα εδώ