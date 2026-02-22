Ζώδια σήμερα (23/2): Ο ενθουσιασμός «χτυπά κόκκινο» και η τύχη παραμονεύει - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια για σήμερα (23/2)

Η εβδομάδα ξεκινά κάτω από ένα ιδιαίτερα ευοίωνο αστρολογικό στερέωμα, καθώς η επίδραση του τριγώνου Αφροδίτης-Δία εξακολουθεί να δίνει τον παλμό, μετατρέποντας αυτή τη Δευτέρα σε κάτι πολύ περισσότερο από μια τυπική ημέρα ρουτίνας. Με τον ενθουσιασμό να χτυπά κόκκινο και την τύχη να παραμονεύει σε τυχαίες συναντήσεις και συμπτώσεις, η σημερινή ημέρα μας καλεί να δούμε τη μεγάλη εικόνα και να πιστέψουμε ξανά στις δυνατότητές μας.

Η ενέργεια της Αφροδίτης από τους Ιχθύες, σε απόλυτη αρμονία με τον πληθωρικό Δία στον Καρκίνο, δημιουργεί ένα κλίμα βαθιάς κατανόησης, ενσυναίσθησης και τρυφερότητας για όλα τα ζώδια. Είναι η ιδανική στιγμή για να εκφράσουμε συναισθήματα που κρατούσαμε μέσα μας ή να κάνουμε μια νέα αρχή σε μια σχέση που μας ενδιαφέρει. Επίσης, παρά τη συναισθηματική φύση των όψεων, το πρακτικό πνεύμα δεν λείπει στα επαγγελματικά. Οι συνεργασίες ευνοούνται, καθώς υπάρχει μια φυσική τάση για αμοιβαία υποστήριξη και γενναιοδωρία. Οι διαπραγματεύσεις που ξεκινούν σήμερα έχουν γερές βάσεις και προοπτικές κέρδους.

Αναλυτικά, οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια:

Κριός

Η σημερινή Σελήνη σε βοηθά να γειωθείς, αγαπητέ Κριέ, και ίσως νιώσεις την ανάγκη να χαλαρώσεις. Παράλληλα, οι σημερινές διελεύσεις σε ενθαρρύνουν να εξελιχθείς και να βελτιωθείς. Είναι η κατάλληλη στιγμή να εξομαλύνεις διαφορές ή να ενισχύσεις τις σχέσεις σου, και το να ακούσεις προσεκτικά τους άλλους θα είναι το κλειδί. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ταύρος

Η Σελήνη σήμερα σε ωθεί να κακομάθεις λίγο τον εαυτό σου, αγαπητέ Ταύρε. Οι συνεργατικές δραστηριότητες ευνοούνται και οι δημιουργικές προσπάθειες μπορούν να αποδώσουν καρπούς. Είναι μια ιδανική μέρα για να μοιραστείς τα σχέδιά σου με κάποιον και να κάνετε μαζί ένα brainstorming για να τα βελτιώσετε. Διάβασε περισσότερα εδώ

Δίδυμοι

Η Σελήνη περνά τη μέρα στον τομέα της ιδιωτικότητάς σου, αγαπητέ Δίδυμε, οπότε η ξεκούραση κρίνεται απαραίτητη και θεραπευτική. Με τις σημερινές διελεύσεις, έχεις την τάση να δίνεις στους άλλους το ελεύθερο της αμφιβολίας. Μπορεί να επωφεληθείς από ένα δώρο ή να απολαύσεις τη χαρά της προσφοράς. Διάβασε περισσότερα εδώ

Καρκίνος

Η μέρα κρύβει ιδιαίτερα φιλική ενέργεια για σένα, αγαπητέ Καρκίνε. Η ικανότητά σου να δέχεσαι τα πράγματα όπως έρχονται είναι ιδιαίτερα ελκυστική σήμερα και η θετική σου στάση τραβάει τα βλέμματα. Η εξασφάλιση της έγκρισης κάποιου, μια συνέντευξη ή η απόκτηση της εμπιστοσύνης ενός προσώπου ευνοούνται ιδιαίτερα. Διάβασε περισσότερα εδώ

Λέων

Σήμερα μπορείς να νιώσεις μια ισχυρότερη αίσθηση εσωτερικής ειρήνης, αγαπητέ Λέοντα, ενώ παράλληλα ανταποκρίνεσαι σε μια εσωτερική ώθηση για εξέλιξη. Είσαι παιχνιδιάρης, χαλαρός και δραστήριος. Είσαι σε θέση να αναγνωρίσεις και να νιώσεις άνετα με τις βαθύτερες επιθυμίες σου. Διάβασε περισσότερα εδώ

Παρθένος

Η Σελήνη περνά τη μέρα σε αρμονία με το ζώδιό σου, αγαπητέ Παρθένε, προσφέροντας μια αίσθηση ευκολίας. Επιπλέον, η Αφροδίτη εναρμονίζεται με τον Δία, καθιστώντας τη μέρα ιδανική για να "συγχωρήσεις και να ξεχάσεις" ή να ξεπεράσεις ένα εμπόδιο. Η χαρά σου προσελκύει θετική προσοχή. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ζυγός

Η Σελήνη βρίσκεται στον τομέα της οικειότητας όλη την ημέρα, αγαπητέ Ζυγέ, αναδεικνύοντας τις βαθύτερες ανάγκες και τα συναισθήματά σου. Παρόλα αυτά, με το σημερινό τρίγωνο Αφροδίτης-Δία, μπορεί να νιώσεις ικανοποίηση από τη δουλειά σου ή τις προσπάθειές σου να βελτιώσεις την καθημερινότητά σου. Διάβασε περισσότερα εδώ

Σκορπιός

Η Σελήνη στον 7ο ηλιακό σου οίκο σε θέτει σε μια κοινωνική και εξυπηρετική διάθεση, αγαπητέ Σκορπιέ. Η αρμονική όψη Αφροδίτης-Δία σε ευνοεί για ρομάντζο, περιπέτεια, μάθηση και δημιουργικότητα. Απολαμβάνεις να εκφράζεσαι και να αφήνεις το προσωπικό σου στίγμα σε ό,τι κάνεις. Διάβασε περισσότερα εδώ

Τοξότης

Από τη μία πλευρά είσαι σε παραγωγική διάθεση, αγαπητέ Τοξότη, αλλά υπάρχει και μια τάση για υπερβολές στις δαπάνες, στο φαγητό και στις απολαύσεις. Με το τρίγωνο Αφροδίτης-Δία, οι ανάγκες σου για άνεση και ευχαρίστηση αυξάνονται. Συνολικά, είναι μια καλή στιγμή για να βρεις το κέντρο σου και να δεις τη ζωή με περισσότερη θετικότητα. Διάβασε περισσότερα εδώ

Αιγόκερως

Η σημερινή Σελήνη αναδεικνύει τις δημιουργικές και ρομαντικές σου ορμές, αγαπητέ Αιγόκερε. Η αρμονία μεταξύ Αφροδίτης και Δία σε ενθαρρύνει, δίνοντάς σου περισσότερο κίνητρο και αισιοδοξία. Οι ευγενικές σου χειρονομίες μπορούν να σε φέρουν πιο κοντά σε κάποιον. Διάβασε περισσότερα εδώ

Υδροχόος

Οι σημερινές ενέργειες είναι ήσυχες από τη μία πλευρά, αγαπητέ Υδροχόε, αλλά προοδευτικές από την άλλη. Είσαι έτοιμος να αξιοποιήσεις στο έπακρο μια κατάσταση και πρόθυμος να κάνεις βήματα για να βελτιώσεις τη ζωή σου. Η όψη Αφροδίτης-Δία είναι τυχερή και η νικηφόρα στάση σου προσελκύει θετικές συγκυρίες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα χρήματα, την εργασία και τις επιχειρήσεις. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ιχθύες

Οι σημερινές ενέργειες κεντρίζουν την περιέργειά σου με ευχάριστο τρόπο, αγαπητέ Ιχθύ. Η Αφροδίτη στο ζώδιό σου συνδέεται αρμονικά με τον επεκτατικό Δία, στρέφοντας την προσοχή στα χαρισματικά σου στοιχεία. Οι άνθρωποι εκτιμούν τις ποιότητες που εκπέμπεις φυσικά. Διάβασε περισσότερα εδώ