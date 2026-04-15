Ζώδια σήμερα (16/4): Ξεκαθαρίσματα και νέα ξεκινήματα - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας (16/4) για όλα τα ζώδια.

Η Πέμπτη 16 Απριλίου είναι μια μέρα με έντονες εσωτερικές διεργασίες, αλλά και ευκαιρίες για ουσιαστική πρόοδο. Η ενέργεια πριν από τη Νέα Σελήνη σε καλεί να κάνεις ένα βήμα πίσω, να παρατηρήσεις, να αναλογιστείς και να προετοιμαστείς για νέα ξεκινήματα. Πολλοί θα νιώσουν έμπνευση, διαίσθηση και μια βαθύτερη σύνδεση με τους γύρω τους, ενώ παράλληλα ενισχύεται η ανάγκη για ξεκαθαρίσματα και επαναπροσδιορισμό στόχων.

Αναλυτικά, οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια:

Κριός

Η αυτοπεποίθηση και η δύναμη του χαρακτήρα σου ανοίγουν δρόμους σήμερα, καθώς οι άλλοι αναγνωρίζουν τις ικανότητες και τη μοναδικότητά σου. Η ενέργειά σου είναι ελκυστική και εμπνέει. Έχεις έντονη επιθυμία να προχωρήσεις μπροστά και να φέρεις αλλαγές, και τώρα βρίσκεις υποστήριξη για να το κάνεις με θετικό τρόπο.

Ταύρος

Στρέφεσαι προς εσωτερικά ζητήματα, παλιά θέματα ή θέματα υγείας, και παίρνεις τον έλεγχο με αποφασιστικότητα. Είναι ιδανική στιγμή για να λύσεις εκκρεμότητες που σε απασχολούν καιρό, ακόμα και δουλεύοντας διακριτικά ή στο παρασκήνιο. Νιώθεις δύναμη καθώς αφήνεις πίσω κάτι οριστικά.

Δίδυμοι

Η ημέρα ευνοεί τη συνεργασία και την αίσθηση ότι ανήκεις σε μια ομάδα. Είσαι διατεθειμένος να βάλεις το κοινό καλό πάνω από το προσωπικό σου όφελος. Ένας φίλος μπορεί να σε ενθαρρύνει να κυνηγήσεις τους στόχους σου. Βλέπεις πιο καθαρά τι θέλεις πραγματικά. Καθώς περνά η μέρα, η διαίσθησή σου ενισχύεται.

Καρκίνος

Με σωστή ανάλυση και στρατηγική μπορείς να λύσεις ένα δύσκολο πρόβλημα. Είναι καλή στιγμή για σχεδιασμό, αλλά ίσως όχι για άμεση δράση, καθώς η Νέα Σελήνη πλησιάζει. Η υπομονή θα σου δώσει πλεονέκτημα. Πράγματα που είχες αφήσει στην άκρη μπορεί τώρα να αποδειχθούν χρήσιμα.

Λέων

Τα ένστικτά σου σε οδηγούν σε δραστηριότητες που έχουν προοπτική και σου δίνουν αίσθηση επιτυχίας. Καταλαβαίνεις τη σημασία της συνεργασίας και μπορείς να πετύχεις πολλά μαζί με κάποιο σημαντικό πρόσωπο. Οι σχέσεις ενισχύονται. Αργότερα, η έμπνευση κυριαρχεί και σε βοηθά να οραματιστείς το μέλλον.

Παρθένος

Οι σχέσεις και οι επαφές σου φαίνεται να έχουν μια όμορφη, σχεδόν τυχερή εξέλιξη. Είναι καλή περίοδος για συγχώρεση, κατανόηση και θεραπεία. Είσαι παραγωγικός και αποφασισμένος να βρεις λύσεις. Μπορείς να μετατρέψεις μια δύσκολη κατάσταση σε κάτι θετικό. Η συνεργασία με κάποιον μπορεί να σε ικανοποιήσει ιδιαίτερα.

Ζυγός

Σήμερα λειτουργείς με συγκέντρωση και στρατηγική. Μπορείς να συνεργαστείς παραγωγικά με ένα σημαντικό πρόσωπο και να βρεις ένταση και πάθος σε σχέσεις ή έργα. Έχεις την ικανότητα να αφοσιωθείς πλήρως σε κάτι. Αργότερα, αποδέχεσαι πιο εύκολα το αβέβαιο και αφήνεσαι στη ροή των πραγμάτων.

Σκορπιός

Η συγκέντρωση και η αφοσίωσή σου είναι στα ύψη και μπορείς να ολοκληρώσεις εργασίες πιο γρήγορα από το συνηθισμένο. Είναι ιδανική στιγμή για να βελτιώσεις την καθημερινότητά σου, τη δουλειά ή την υγεία σου. Παρότι έχεις δύναμη, είναι καλύτερο να σχεδιάσεις παρά να ξεκινήσεις κάτι νέο.

Τοξότης

Οι άλλοι δείχνουν πιο αξιόπιστοι και αυτό σε βοηθά να διοχετεύσεις την ενέργειά σου δημιουργικά. Έχεις επιρροή και πειθώ, και αυτό φαίνεται στις σχέσεις και στα έργα σου. Σύντομα θα είναι ιδανική στιγμή για νέα ξεκινήματα.

Αιγόκερως

Η μέρα ευνοεί τη στρατηγική και την αναδιοργάνωση, ιδιαίτερα στον προσωπικό σου χώρο. Βρίσκεις νέους τρόπους να αξιοποιήσεις τα μέσα σου. Μπορεί να σκέφτεσαι ένα νέο σχέδιο με μακροπρόθεσμη προοπτική. Αργότερα, η διάθεσή σου γίνεται πιο συνεργατική και η φαντασία σου ενεργοποιείται.

Υδροχόος

Έχεις ενέργεια και συγκέντρωση για να ασχοληθείς με μάθηση, έρευνα και προσωπικά ενδιαφέροντα. Η επιρροή σου στους άλλους είναι έντονη και θετική. Μπορεί να σκέφτεσαι ένα νέο ξεκίνημα, αλλά η στιγμή είναι καλύτερη για προετοιμασία.

Ιχθύες

Η αποφασιστικότητα και η συγκέντρωσή σου σε βοηθούν να βελτιώσεις οικονομικά ή συναισθηματικά ζητήματα. Νιώθεις ικανοποίηση μέσα από την πρόοδο. Καταλαβαίνεις τι σε βαραίνει και μπορείς να το αφήσεις πίσω. Εστιάζεις σε αυτά που ήδη έχεις και αξιοποιείς καλύτερα τους πόρους σου.


