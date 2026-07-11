Ζώδια σήμερα (12/7): Νέα δεδομένα, συναισθηματικές αποφάσεις και διαίσθηση στο επίκεντρο - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια για σήμερα (12/7)

Η Κυριακή είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες αστρολογικά ημέρες του μήνα. Ο Ήλιος και ο ανάδρομος Ερμής συναντώνται στον Καρκίνο, μια όψη που θεωρείται ιδανική για αποκαλύψεις, ξεκαθαρίσματα και κατανόηση καταστάσεων που μέχρι τώρα παρέμεναν θολές. Παράλληλα, η Σελήνη στον Καρκίνο ενισχύει την ανάγκη για συναισθηματική ασφάλεια, οικογενειακή θαλπωρή και ουσιαστική επικοινωνία.

Οι επιρροές της ημέρας ευνοούν την επαναξιολόγηση στόχων, τις συζητήσεις που λύνουν παρεξηγήσεις και τις αποφάσεις που βασίζονται στην καρδιά αλλά και στη λογική.

Αναλυτικά, οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Κριός

Η σημερινή ημέρα λειτουργεί σαν μια παύση πριν από σημαντικές εξελίξεις. Τις τελευταίες εβδομάδες ίσως ένιωθες ότι οι εξελίξεις κινούνται πιο αργά από όσο θα ήθελες, όμως σήμερα αρχίζεις να καταλαβαίνεις τον λόγο. Μια πληροφορία έρχεται να αλλάξει εντελώς τον τρόπο που αντιμετωπίζεις ένα προσωπικό ζήτημα. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ταύρος

Η Κυριακή σε βοηθά να εκφράσεις σκέψεις που κρατούσες μέσα σου εδώ και καιρό. Η επικοινωνία αποκτά ιδιαίτερη σημασία και ακόμη και δύσκολες συζητήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε λύσεις. Στον επαγγελματικό τομέα, μπορεί να εμφανιστεί μια νέα πρόταση ή να επανέλθει μια παλαιότερη συνεργασία που είχες θεωρήσει τελειωμένη. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Δίδυμοι

Τα οικονομικά βρίσκονται στο επίκεντρο της ημέρας. Ίσως αντιληφθείς ότι χρειάζεται να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι τα χρήματα ή να αναζητήσεις νέες πηγές εισοδήματος. Στην εργασία, η σημερινή ημέρα σου χαρίζει καθαρό μυαλό. Ιδέες που μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να οργανωθούν αποκτούν μορφή. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Καρκίνος

Με Ήλιο, Ερμή και Σελήνη να επηρεάζουν έντονα το ζώδιό σου, είσαι ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Σήμερα μπορεί να καταλάβεις κάτι που μέχρι χθες σου διέφευγε ή να πάρεις μια απόφαση που θα επηρεάσει τους επόμενους μήνες. Η προσωπική σου ζωή αποκτά νέα δυναμική. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Λέων

Η Κυριακή λειτουργεί περισσότερο στο παρασκήνιο παρά στο προσκήνιο. Έχεις ανάγκη να απομονωθείς λίγο και να βάλεις σε τάξη σκέψεις και συναισθήματα. Κάποιο μυστικό ή μια πληροφορία μπορεί να αποκαλυφθεί και να αλλάξει την εικόνα που είχες για έναν άνθρωπο. Μην αντιδράσεις παρορμητικά. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Παρθένος

Οι φίλοι, οι συνεργασίες και οι συλλογικές δραστηριότητες κυριαρχούν σήμερα. Ένα πρόσωπο μπορεί να σου προτείνει κάτι που θα αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο μέσα στους επόμενους μήνες. Στην εργασία, αρχίζεις να βλέπεις πιο καθαρά ποιες συνεργασίες αξίζει να συνεχίσεις και ποιες όχι. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ζυγός

Η καριέρα και η δημόσια εικόνα σου βρίσκονται στο επίκεντρο. Παρότι είναι Κυριακή, δεν αποκλείεται να δεχθείς τηλεφώνημα ή πρόταση που αφορά την επαγγελματική σου πορεία. Η σημερινή ημέρα σε βοηθά να αναγνωρίσεις τις πραγματικές φιλοδοξίες σου και να αφήσεις πίσω στόχους που δεν σε εκφράζουν πλέον. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Σκορπιός

Η ανάγκη για αλλαγή γίνεται πιο έντονη από ποτέ. Η ημέρα ευνοεί ταξίδια, σπουδές, νέες γνώσεις αλλά και σημαντικές αποφάσεις που αφορούν το μέλλον. Ένα νέο σχέδιο αρχίζει να διαμορφώνεται στο μυαλό σου. Μην το ανακοινώσεις ακόμη σε όλους. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Τοξότης

Η σημερινή ημέρα σε οδηγεί σε βαθύτερη αυτογνωσία. Θέματα οικονομικών υποχρεώσεων, δανείων ή κοινών πόρων βρίσκονται στο προσκήνιο. Συναισθηματικά, έχεις ανάγκη να νιώσεις εμπιστοσύνη. Αν κάποιος δεν σου εμπνέει πλέον ασφάλεια, δύσκολα θα συνεχίσεις να επενδύεις στη σχέση. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Αιγόκερως

Οι σχέσεις κάθε μορφής δοκιμάζονται αλλά και ενισχύονται μέσα από ειλικρινείς συζητήσεις. Είναι πιθανό να λυθεί μια παρεξήγηση που σε απασχολούσε εδώ και αρκετές ημέρες. Στον επαγγελματικό τομέα, μια συνεργασία φαίνεται ότι μπορεί να εξελιχθεί θετικά. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Υδροχόος

Η καθημερινότητά σου χρειάζεται καλύτερη οργάνωση. Υποχρεώσεις που ανέβαλλες επιστρέφουν και απαιτούν λύση. Στην εργασία, μπορεί να βρεις έναν πιο αποδοτικό τρόπο να διαχειριστείς τις ευθύνες σου. Η παραγωγικότητά σου αυξάνεται σημαντικά όταν σταματήσεις να ασχολείσαι με λεπτομέρειες. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ιχθύες

Είναι μία από τις πιο όμορφες ημέρες του μήνα για εσένα. Η δημιουργικότητα, ο έρωτας και η έμπνευση βρίσκονται στα ύψη. Αν έχεις παιδιά ή σκέφτεσαι να δημιουργήσεις οικογένεια, οι εξελίξεις είναι ιδιαίτερα θετικές. Στα αισθηματικά, οι δεσμευμένοι απολαμβάνουν μεγαλύτερη συναισθηματική εγγύτητα. Διαβάστε περισσότερα εδώ