Ζώδια σήμερα (11/8): Κρυμμένες αλήθειες, νοητική ένταση και αποκαλυπτικές συζητήσεις - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια για σήμερα (11/8). Η ημέρα είναι ιδανική για να αφήσουμε πίσω μας παλιές πεποιθήσεις.

Η σημερινή ημέρα φέρνει έντονο αστρολογικό ενδιαφέρον για τα ζώδια, καθώς η αντίθεση Ερμή-Πλούτωνα φέρνει στην επιφάνεια κρυμμένες αλήθειες, νοητική ένταση και αποκαλυπτικές συζητήσεις. Παράλληλα, οι ευεργετικές όψεις του Ερμή με τον Ποσειδώνα και της Αφροδίτης με τον Ουρανό προσφέρουν την κατάλληλη διέξοδο, χαρίζοντας έμπνευση, αναζωογονητικές ιδέες και την ευκαιρία για συναισθηματική απελευθέρωση. Καθώς βρισκόμαστε μια αναπνοή πριν από την Ηλιακή Έκλειψη, η ημέρα είναι ιδανική για να αφήσουμε πίσω μας παλιές πεποιθήσεις, να αποτοξινωθούμε από αρνητικές σκέψεις και να προετοιμαστούμε για νέα ξεκινήματα.

Αναλυτικά, οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, σήμερα 11/8:

Κριός

Οι νοητικές εντάσεις είναι πιθανό να έρθουν στην επιφάνεια καθώς ο Ερμής σχηματίζει αντίθεση με τον Πλούτωνα σήμερα, αγαπητέ Κριέ. Μπορεί να διαπιστώσετε ότι κάποιος προσπαθεί να σας ξεπεράσει ή να πάρει το πάνω χέρι, καθώς αυτό το κλίμα επικρατεί αυτή τη στιγμή. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ταύρος

Νοητικές εντάσεις, ανησυχίες που σας βαραίνουν ή εκνευριστικές διαφωνίες είναι πιθανές με τη σημερινή αντίθεση Ερμή-Πλούτωνα, αγαπητέ Ταύρε. Οι άνθρωποι μπορεί να είναι αμυντικοί με τις ιδέες τους ή να εμφανιστούν οικογενειακά δράματα. Μπορεί να είστε ενθουσιασμένοι με ένα έργο ή μια ιδέα, αλλά ενδέχεται να αντιμετωπίσετε αντίσταση. Διάβασε περισσότερα εδώ

Δίδυμοι

Μπορεί να έχετε πολλά στο μυαλό σας ή στο πρόγραμμά σας σήμερα, αγαπητέ Δίδυμε, καθώς η αντίθεση Ερμή-Πλούτωνα ενδέχεται να ενεργοποιήσει ανασφάλειες ή φόβους μήπως χάσετε τον θαυμασμό κάποιου. Αυτή η διέλευση μπορεί να φέρει στην επιφάνεια φόβους για αλλαγές. Διάβασε περισσότερα εδώ

Καρκίνος

Μπορεί να υπάρξουν εντάσεις στις αλληλεπιδράσεις σας ή ανησυχίες που βαραίνουν τη σκέψη σας σήμερα, αγαπητέ Καρκίνε, λόγω της αντίθεσης μεταξύ Ερμή και Πλούτωνα. Οι άνθρωποι μπορεί να είναι πιο αμυντικοί ή να νιώθουν την ανάγκη να αποδείξουν κάτι όταν μια ιδέα αμφισβητεί τη ζώνη άνεσής τους. Διάβασε περισσότερα εδώ

Λέων

Η σημερινή πρόκληση Ερμή-Πλούτωνα μπορεί να φέρει περίπλοκες αλλά δυνητικά αποκαλυπτικές ενέργειες στη μέρα σας, αγαπητέ Λέοντα. Οι ιδέες ή τα σχέδιά σας ενδέχεται να συναντήσουν εμπόδια, και θα ήταν καλή ιδέα να δείξετε κατανόηση στον εαυτό σας αποφεύγοντας να πιεστείτε υπερβολικά, επιτρέποντας παράλληλα στο μυαλό σας να εξερευνήσει νέες ιδέες. Διάβασε περισσότερα εδώ

Παρθένος

Οι εντάσεις στις σκέψεις ή οι ανησυχίες είναι πιο έντονες σήμερα, αγαπητέ Παρθένε, καθώς ο κυβερνήτης σου, ο Ερμής, βρίσκεται σε αντίθεση με τον Πλούτωνα. Ωστόσο, σχηματίζει επίσης αρμονική όψη με τον Ποσειδώνα, οπότε παρόλο που η ημέρα είναι περίπλοκη, είναι πιθανό να δείτε τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ζυγός

Η σημερινή ημέρα εμπεριέχει κάποια συγκρουσιακή ενέργεια, αγαπητέ Ζυγέ, καθώς ο Ερμής αντιτίθεται στον Πλούτωνα, προκαλώντας σας να αντιμετωπίσετε προβληματικές περιοχές. Οι εντάσεις και οι πιέσεις από τους άλλους, ειδικά στην αγάπη και τη φιλία, μπορεί να είναι το ζήτημα τώρα, ενώ ενδέχεται να υπάρχει και κάποιος βαθμός εμμονής. Διάβασε περισσότερα εδώ

Σκορπιός

Θαμμένοι πόνοι μπορούν να βγουν από την κρυψώνα τους σήμερα, αγαπητέ Σκορπιέ, κυρίως μέσω της επικοινωνίας καθώς ο Ερμής αντιτίθεται στον Πλούτωνα. Ή μπορεί να βρουν έκφραση με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στις συζητήσεις σας. Διάβασε περισσότερα εδώ

Τοξότης

Μπορεί να υπάρχει κάποιος φόβος για αλλαγή πίσω από τις σημερινές διαφωνίες, αγαπητέ Τοξότη, καθώς ο Ερμής βρίσκεται σε αντίθεση με τον σκοτεινό και μεταμορφωτικό Πλούτωνα. Αυτή η διέλευση μας προκαλεί να εξελιχθούμε μέσα από τις συζητήσεις μας ή την έκθεση σε διαφορετικές και νέες ιδέες, αμφισβητώντας επιφανειακές απόψεις. Διάβασε περισσότερα εδώ

Αιγόκερως

Η νοητική ενέργεια κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα σήμερα, αγαπητέ Αιγόκερε, αλλά μπορεί να αποδειχθεί κάπως προβληματική με τον Ερμή σε αντίθεση με τον Πλούτωνα. Μπορεί να υπάρξει κάποια ένταση σε μια σχέση εάν υπήρχαν ανισορροπίες και συσσωρευμένη δυσαρέσκεια. Διάβασε περισσότερα εδώ

Υδροχόος

Οι άλλοι μπορούν να σας δοκιμάσουν σήμερα, αγαπητέ Υδροχόε, καθώς ο Ερμής βρίσκεται σε αντίθεση με τον Πλούτωνα στο ζώδιό σας. Είναι πολύ εύκολο να παρασυρθείτε σε μια αντιπαράθεση με κάποιον, και οι διαφορετικές απόψεις ή μέθοδοι μπορούν να ληφθούν πολύ προσωπικά. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ιχθύες

Στοχεύστε στο να αποφύγετε την παγίδα να υπερφορτώσετε το πρόγραμμά σας ή να εστιάσετε υπερβολικά σε ελαττώματα σήμερα, αγαπητοί Ιχθύες. Η όψη Ερμή-Πλούτωνα μπορεί να σας αναστατώσει, ενώ ζητήματα που σχετίζονται με το άγχος ή τις ενοχές μπορούν να υπονομεύσουν την παραγωγικότητά σας. Διάβασε περισσότερα εδώ