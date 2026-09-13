Αυτά τα 4 ζώδια πιθανόν να βιώσουν μεγάλο δράμα στη σχέση τους, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα χωρισμούς ή οριστικές ρήξεις, αλλά το δράμα μπορεί να λειτουργήσει ως αφορμή για να ειπωθούν αλήθειες

Να συμφωνήσουμε όλοι στο ότι ο Σεπτέμβριος δεν είναι ένας εύκολος μήνας; Τι κι αν έχουμε γυρίσει από διακοπές, νιώθουμε πως τις κάναμε πολλούς μήνες πίσω. Αυτό σημαίνει πως νιώθουμε ήδη την πίεση της καθημερινότητας, η οποία με τη σειρά της δίνει τη θέση της στην ένταση - που εκτός από την επαγγελματική ζωή περνά και στην προσωπική. Ορισμένα ζώδια θα την νιώθουν ήδη και καταπώς φαίνεται το επόμενο διάστημα δεν θα είναι εύκολο.

Θα κληθούν να αντιμετωπίσουν καταστάσεις που δεν μπορούν πλέον να αγνοήσουν. Παλιές διαφωνίες μπορεί να επιστρέψουν στην επιφάνεια, ενώ ζητήματα εμπιστοσύνης, ζήλιας και επικοινωνίας ενδέχεται να δοκιμάσουν ακόμη και τις πιο σταθερές σχέσεις.

Για τέσσερα ζώδια, δηλαδή, ο Σεπτέμβριος φαίνεται να έχει ιδιαίτερα έντονο ερωτικό παρασκήνιο. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα χωρισμούς ή οριστικές ρήξεις, αλλά το δράμα μπορεί να λειτουργήσει ως αφορμή για να ειπωθούν αλήθειες και να ξεκαθαρίσουν καταστάσεις που είχαν μείνει για καιρό στη σιωπή.

Τα ζώδια που θα βιώσουν μπόλικο δράμα στις σχέσεις του

Κριός

Ο Κριός μπήκε στον Σεπτέμβριο με έντονη διάθεση να διεκδικήσει αυτό που θέλει, όμως η παρορμητικότητά του μπορεί να δημιουργήσει εντάσεις μέσα στη σχέση. Μια μικρή διαφωνία είναι πιθανό να εξελιχθεί σε μεγαλύτερη σύγκρουση, ιδιαίτερα αν και οι δύο πλευρές επιμένουν να έχουν την τελευταία λέξη.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα θα είναι η ανάγκη του Κριού να πάρει άμεσες απαντήσεις. Αν αισθανθεί ότι ο σύντροφός του αποφεύγει μια συζήτηση ή κρατά κάτι κρυφό, μπορεί να αντιδράσει πολύ πιο έντονα απ' όσο χρειάζεται. Το κλειδί είναι να αποφύγει τις βιαστικές αποφάσεις, γιατί μερικές φορές μια σχέση δεν χρειάζεται περισσότερη ένταση, αλλά περισσότερο χρόνο και ειλικρινή επικοινωνία.

Καρκίνος

Για τον συναισθηματικό Καρκίνο, ο Σεπτέμβριος μπορεί να ξυπνήσει ανασφάλειες που είχαν μείνει στο παρασκήνιο. Η ανάγκη για επιβεβαίωση γίνεται πιο έντονη και μια φαινομενικά αθώα συμπεριφορά του συντρόφου μπορεί να ερμηνευτεί ως απόσταση ή αδιαφορία.

Οι συζητήσεις γύρω από το μέλλον της σχέσης, τη δέσμευση ή ακόμη και τα όρια που θέτει ο καθένας μπορεί να προκαλέσουν έντονα συναισθήματα, ενώ ενδέχεται να επιστρέψει και ένα θέμα από το παρελθόν. Για την ακρίβεια, θα χρειαστεί να ξεχωρίσει αυτό που πραγματικά συμβαίνει από αυτό που φοβάται ότι μπορεί να συμβεί.

Ζυγός

Ο Ζυγός συνήθως αποφεύγει τις συγκρούσεις, όμως μπορεί να φτάσει στο σημείο όπου δεν θα μπορεί πλέον να κρατά τις ισορροπίες για χάρη της ηρεμίας. Κάτι που τον ενοχλεί εδώ και καιρό είναι πιθανό να ειπωθεί ανοιχτά. Το πρόβλημα είναι ότι όταν αποφασίζει να μιλήσει, μπορεί να βγουν στην επιφάνεια πολλά περισσότερα από ένα μόνο παράπονο.

Θέματα όπως η προσοχή που δίνει ο ένας στον άλλον και το κατά πόσο υπάρχουν κοινά σχέδια, μπορεί να γίνουν αφορμή για έντονη συζήτηση.

Σκορπιός

Ο Σκορπιός δύσκολα αφήνει κάτι να περάσει απαρατήρητο και η διαίσθησή του μπορεί να βρίσκεται σε εγρήγορση. Αν αισθανθεί ότι ο σύντροφός του δεν είναι απόλυτα ειλικρινής, είναι πιθανό να αρχίσει να ψάχνει απαντήσεις.

Η ζήλια και η καχυποψία είναι τα δύο σημεία που χρειάζονται τη μεγαλύτερη προσοχή. Ένα μήνυμα, μια καθυστερημένη απάντηση ή μια αλλαγή στη συμπεριφορά του άλλου μπορεί να γίνει αφορμή για σενάρια και αντιπαραθέσεις.

Ωστόσο, το έντονο κλίμα δεν σημαίνει υποχρεωτικά αρνητική εξέλιξη. Ο Σκορπιός έχει την ευκαιρία να δει τι πραγματικά λειτουργεί και τι όχι στη σχέση του.