Όμπρεϊ Πλάζα: Μιλά πρώτη φορά για την αυτοκτονία του συζύγου της και περιγράφει τη θλίψη της ως «έναν γιγάντιο ωκεανό φρίκης»

Η Όμπρεϊ Πλάζα μιλά για τον καθημερινό αγώνα που δίνει, επτά μήνες μετά την απώλεια του Τζεφ Μπαένα

Στις 3 Ιανουαρίου 2025, ο σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός Τζεφ Μπαένα έβαλε τέλος στη ζωή του, σε ηλικία 47 ετών. Με την Όμπρεϊ Πλάζα παντρεύτηκαν το 2021 και χώρισαν τέσσερις μήνες πριν εντοπιστεί νεκρός στο σπίτι του, στο Λος Άντζελες.

Η Όμπρεϊ Πλάζα μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τις συνέπειες αυτής της τραγωδίας, σε μια συνέντευξη στο podcast της πρώην συμπρωταγωνίστριάς της από το Parks and Recreation, Έιμι Πόλερ. Περιέγραψε τη θλίψη της ως «έναν γιγάντιο ωκεανό από φρίκη», λέγοντας πως «κάποιες φορές απλώς θέλω να βουτήξω μέσα του και να χαθώ εκεί. Άλλες φορές απλώς τον κοιτάζω, και μερικές φορές προσπαθώ να ξεφύγω. Αλλά είναι πάντα εκεί».

Η Όμπρεϊ Πλάζα συνέχισε λέγοντας πως νιώθει ευγνώμων που συνεχίζει να υπάρχει μέσα στον κόσμο. «Νομίζω ότι είμαι καλά, αλλά είναι ένας καθημερινός αγώνας, προφανώς».

Η 41χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός μίλησε και για την ταινία του 2025, The Gorge, ώστε να περιγράψει την εμπειρία της θλίψης. Η ταινία έχει πρωταγωνιστές τον Μάιλς Τέλερ και την Άνια Τέιλορ-Τζόι, που υποδύονται δύο ελεύθερους σκοπευτές σε αντίπαλες πλευρές ενός μυστηριώδους γκρεμού.

«Είναι λίγο χαζή παρομοίωση και την έκανα αρχικά για πλάκα, αλλά την εννοώ», είπε η Όμπρεϊ Πλάζα. «Είδες εκείνη την ταινία The Gorge; Στην ταινία, υπάρχει ένας γκρεμός από τη μία πλευρά και ένας άλλος από την άλλη, και ανάμεσα είναι ένα φαράγγι γεμάτο με τέρατα που προσπαθούν να τους πιάσουν. Σου ορκίζομαι, όταν την είδα σκέφτηκα: αυτό ακριβώς μου θυμίζει τη θλίψη. Σαν να υπάρχει πάντα ένας τεράστιος ωκεανός γεμάτος φρίκη, που είναι διαρκώς εκεί».

Η Όμπρεϊ Πλάζα που συμμετείχε στη δημοφιλή σειρά The White Lotus καθώς και στη σειρά της Marvel Agatha All Along, παραχώρησε τη συνέντευξη με αφορμή τη νέα της ταινία Honey Don’t!.