Τελικά χρειάζεται να ιδρώσεις για να κάνεις καλή προπόνηση;

Πόσο συνδέεται η εφίδρωση με την ένταση της άσκησης και την απώλεια βάρους; Οι ειδικοί εξηγούν τι ισχύει πραγματικά.

Αν φύγετε από το γυμναστήριο με το πρόσωπό σας να στάζει από τον ιδρώτα και τα ρούχα σας σχεδόν μουσκεμένα, ίσως να νομίζετε ότι έχετε κάνει μια καταπληκτική προπόνηση. Αλλά μπορείτε πραγματικά να εξισώσετε τη μεγαλύτερη εφίδρωση κατά τη διάρκεια της άσκησης με μια καλύτερη προπόνηση; Παρακάτω θα δούμε πόσο σημαντική είναι στην πραγματικότητα η εφίδρωση κατά τη διάρκεια της άσκησης.

Τελικά χρειάζεται να ιδρώσετε για να κάνετε καλή προπόνηση;

Με λίγα λόγια, όχι. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι κάνατε ένα μάθημα Pilates για πρώτη φορά χθες. Έχει πολλή ζέστη στον χώρο, ιδρώνετε πολύ και πιστεύετε ότι κάνετε μια φανταστική προπόνηση. Όταν όμως κοιτάξετε τον αριθμό των θερμίδων στο ρολόι σας μετά το τέλος της άσκησης, μπορεί να μη σας φανεί και τόσο εντυπωσιακή. Πιθανότατα κάψατε μόνο τις μισές θερμίδες από όσες περιμένατε.

Ωστόσο, η εφίδρωση δεν έχει καμία άμεση σχέση με το πόσο καλά γυμνάζεστε. Δεν χρειάζεται να ιδρώνετε υπερβολικά για να είναι αποτελεσματική μια προπόνηση. Εξάλλου, όλοι έχουμε διαφορετικά σώματα και προερχόμαστε από διαφορετικά περιβάλλοντα και δημογραφικές ομάδες. Κάποιοι από εμάς μπορεί να ιδρώνουμε πολύ, ενώ άλλοι πολύ λιγότερο. Το πόσο ιδρώνετε δεν αποτελεί απαραίτητα ένδειξη της προσπάθειας που καταβάλλετε.

Μπορείτε να έχετε μια αποτελεσματική προπόνηση χωρίς να ιδρώνετε πολύ;

Η πραγματικότητα είναι ότι η αποτελεσματικότητα μιας προπόνησης διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μπορεί όλοι να κάνουμε ακριβώς την ίδια προπόνηση, αλλά να έχουμε εντελώς διαφορετικά επίπεδα εφίδρωσης. Οι άνθρωποι ιδρώνουν για πολλούς λόγους. Για ορισμένους είναι καθαρά θέμα γενετικής και σχετίζεται με τον τρόπο που λειτουργεί το σώμα τους. Για άλλους, μπορεί να οφείλεται στο ότι γυμνάζονται πολύ έντονα και πιέζουν περισσότερο τον οργανισμό τους ή απλώς στο ότι επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες στο περιβάλλον.

Ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά το σώμα σας κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης εξαρτάται επίσης από πολλούς άλλους παράγοντες, όπως οι ορμόνες, τα επίπεδα στρες, η τρέχουσα θερμοκρασία του σώματος ή ακόμη και η ύπαρξη κάποιας φλεγμονής. Μπορεί μια μέρα να κάνετε μια εξαιρετική προπόνηση και να ιδρώνετε πολύ, ενώ την επόμενη να κάνετε μια ακόμη καλύτερη προπόνηση χωρίς να ιδρώσετε σχεδόν καθόλου. Όλα εξαρτώνται από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το σώμα σας εκείνη τη συγκεκριμένη ημέρα.

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Ποια είναι η σχέση μεταξύ του πόσο ιδρώνετε και του πόσο βάρος χάνετε

Αν ιδρώνετε πολύ και παρατηρείτε διαφορά στη ζυγαριά, αυτή η απώλεια βάρους οφείλεται κυρίως στην απώλεια υγρών. Κάθε φορά που κάποιος χάνει σημαντικό βάρος, τα πρώτα κιλά που χάνονται είναι συχνά βάρος νερού. Αν όμως ο στόχος σας είναι η απώλεια λίπους, τότε απαιτείται ένας συνδυασμός θερμιδικού ελλείμματος, επαρκούς πρόσληψης πρωτεΐνης και φυτικών ινών, καθώς και η τήρηση ενός σταθερού προγράμματος άσκησης.

Εν κατακλείδι η εφίδρωση είναι μια φυσιολογική λειτουργία του σώματος που βοηθά στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του, αλλά δεν αποτελεί αξιόπιστο μέτρο για το πόσο αποτελεσματική ήταν η προπόνησή σας. Το γεγονός ότι ιδρώνετε πολύ δεν σημαίνει απαραίτητα ότι γυμνάζεστε καλύτερα ή ότι καίτε περισσότερες θερμίδες. Αντίθετα, η συνέπεια, η σωστή ένταση της άσκησης και η συνολική φροντίδα του οργανισμού σας είναι οι παράγοντες που κάνουν πραγματικά τη διαφορά. Εστιάστε λοιπόν στην πρόοδό σας και στους στόχους σας και όχι στην ποσότητα του ιδρώτα που αφήνετε πίσω σας μετά από κάθε προπόνηση.