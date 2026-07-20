Strawberry Blush Nails: Αυτή η νέα τάση νυχιών είναι must για τις λάτρεις του μίνιμαλ στιλ

Το κομψό nail look που κάνει τα νύχια να δείχνουν πιο «καθαρά»

Καλά τα invisible και τα matcha green nails, ωστόσο άλλη φαίνεται πως θα είναι η πιο huge τάση νυχιών το δεύτερο μισό του καλοκαιριού. Ο λόγος για τα Strawberry Blush Nails, το κομψό και λαμπερό nail look που έρχεται να ανανεώσει την τάση των milky nails που κυριάρχησε τις προηγούμενες σεζόν.

Τι είναι τα Strawberry Blush Nails;

Τα Strawberry Blush Nails βασίζονται σε ένα sheer, γυαλιστερό ροζ χρώμα που αφήνει να φαίνεται ελαφρώς η φυσική βάση του νυχιού. Το μυστικό της επιτυχίας του είναι η απουσία βαριάς λευκής χρωστικής. Αντί για ένα κλασικό παστέλ ροζ, η συγκεκριμένη τάση θέλει το χρώμα να είναι πιο ανάλαφρο και ημιδιαφανές, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που δείχνει πολυτελές αλλά ταυτόχρονα φυσικό.

Η γοητεία αυτής της τάσης βρίσκεται στην ισορροπία της. Δεν είναι ένα έντονο ροζ μανικιούρ που τραβά αμέσως την προσοχή, αλλά ούτε ένα εντελώς sheer look. Είναι ένα μανικιούρ που κολακεύει τη φυσική βάση των νυχιών, κάνοντας τα άκρα να δείχνουν καλά περιποημένα και καθαρά, ταιριάζοντας απόλυτα με τη clean girl αισθητική που κυριαρχή στην ομορφιά τα τελευταία χρόνια.

Πώς να υιοθετήσεις την τάση

Όπως σε κάθε μίνιμαλ μανικιούρ, η σωστή προετοιμασία είναι το κλειδί. Ξεκίνα με καθαρά και περιποιημένα νύχια, σπρώξε προς τα πίσω και ενυδάτωσε τα επωνύχια και λείανε απαλά την επιφάνεια των νυιών με ένα buffer έτσι ώστε το χρώμα να μπορέσει να εφαρμοστεί ομοιόμορφα. Ανάμειξε ένα glossy top coat με μερικές σταγόνες από ένα ροζ βερνίκι σε μία μεταλλική παλέτα ή εναλλακτικά χρησιμοποίησε ένα glassy pink βερνίκι νυχιών. Ολοκήρωσε το μανικιούρ με ένα top coat για ακόμα μεγαλύτερη λάμψη και διάρκεια.