Άννα Φάρις: Αποκάλυψε τις πιο αμήχανες στιγμές στη σειρά Friends - «Μου φαινόταν λάθος»

Η Άννα Φάρις συμμετείχε σε τέσσερα επεισόδια της τελευταίας σεζόν

Η Άννα Φάρις, η πρωταγωνίστρια του Scary Movie 6, μίλησε στο Variety για την περίοδο που συμμετείχε σε τέσσερα επεισόδια στη σειρά Friends. Η ηθοποιός εμφανίστηκε στην τελευταία σεζόν, το 2004, ως η βιολογική μητέρα των παιδιών του Τσάντλερ και της Μόνικα.

Η ίδια θυμήθηκε την αμηχανία που ένιωθε στη διάρκεια των γυρισμάτων, όταν οι βασικοί πρωταγωνιστές της σειράς έκαναν ομαδική αγκαλιά και της ζητούσαν να συμμετάσχει. «Τελειώναμε τις πρόβες και στεκόμασταν στο πλατό, κι εγώ ήμουν το μόνο άτομο που βρισκόταν περίπου δύο μέτρα μακριά όταν έκαναν ομαδική αγκαλιά. Μου έλεγαν: “Έλα, έλα”, κάτι που επίσης μου φαινόταν κάπως ακατάλληλο».

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Η Άννα Φάρις είπε πως αν και αρχικά της φαινόταν «λάθος» να συμμετέχει σε μια αγκαλιά με το αγαπημένο καστ κατά τη διάρκεια των τελευταίων επεισοδίων μιας σειράς που είχε γνωρίσει τεράστια επιτυχία στην τηλεόραση, αναγνώριζε επίσης πόσο «ξεχωριστό» ήταν το γεγονός ότι την συμπεριλάμβαναν.

Συνέχισε λέγοντας πως για εκείνη ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να γυρίζει σκηνές μπροστά σε ζωντανό κοινό, το οποίο «καταλάβαινε πραγματικά τι σήμαινε να γίνεται μάρτυρας του τέλους αυτής της απίστευτης σειράς».

Σύμφωνα με το Entertainment Weekly, η Άννα Φάρις είχε αποκαλύψει σε συνέντευξη στο People, πως ο Μάθιου Πέρι ήταν εκείνος που την είχε για τον ρόλο, αφού την είχε δει στην ταινία Lost in Translation. «Αυτό τουλάχιστον πίστευα τότε. Μου είπε ότι με είχε δει στο Lost in Translation και ότι θεωρούσε πως ήμουν καλή. Δούλεψα κυρίως με την Κόρτνεϊ και τον Μάθιου, και ήταν καταπληκτικοί μαζί μου. Ήταν τόσο ευγενικοί. Ήταν πραγματικά μια τρομακτική ιδέα. Δηλαδή, να γεννάς σε επεισόδιο των Friends. Στο Friends; Στην τελευταία σεζόν;».

Η ηθοποιός πρόσθεσε πως ήταν τιμή να συνεργαστεί με τον Μάθιου Πέρι, ο οποίος απεβίωσε το 2023, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν απίστευτο άνθρωπο.