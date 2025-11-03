Μίλι Μπόμπι Μπράουν: Κατηγορεί τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ για παρενόχληση και εκφοβισμό στα γυρίσματα του Stranger Things

Στις κατηγορίες της, η ηθοποιός αναφέρεται σε συμπεριφορές που «δημιούργησαν τοξικό κλίμα» στα παρασκήνια της παραγωγής

Για παρενόχληση και εκφοβισμό στα γυρίσματα της πέμπτης και τελευταίας σεζόν της δημοφιλούς σειράς του Netflix Stranger Things, κατήγγειλε η Μίλι Μπόμπι Μπράουν τον συμπρωταγωνιστή της Ντέιβιντ Χάρμπουρ. Ο νέος κύκλος επεισοδίων ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 και η σειρά θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στο τέλος του μήνα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρεπορτάζ που διαβάζουμε στα ξένα media, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν υπέβαλε επίσημη καταγγελία κατά του ηθοποιού πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Φαίνεται ότι κατέθεσε «πολλαπλές σελίδες με λεπτομερείς περιγραφές περιστατικών». Επίσης, σημειώνεται ότι το Netflix ξεκίνησε εσωτερική έρευνα, αλλά δεν έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματά της. Στις κατηγορίες της, η Μπράουν αναφέρεται σε συμπεριφορές που «δημιούργησαν τοξικό κλίμα» στα παρασκήνια της παραγωγής.

Στη δημοφιλή σειρά, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν υποδύεται τον κεντρικό χαρακτήρα, την Έλεν, ενώ ο Ντέιβιντ Χάρμπορ υποδύεται την πατρική της φιγούρα, τον αρχηγό της αστυνομίας Τζιμ Χόπερ Τζούνιορ. Το 2021, ο Χάρμπορ μίλησε, μάλιστα, για το γεγονός ότι νιώθει προστατευτικός απέναντι στην Μπράουν, καθώς άρχισαν να συνεργάζονται όταν εκείνη ήταν ακόμα παιδί (η Μπράουν ήταν 12 ετών και ο Χάρμπορ 41 όταν η σειρά έκανε πρεμιέρα το 2016).

«Η Μίλι κι εγώ είχαμε πάντα μια ιδιαίτερη σχέση, επειδή τη γνώριζα από τόσο μικρή. Τη γνώριζα πριν από οποιαδήποτε από αυτές τις μεγάλες διασημότητες», είπε ο Χάρμπορ σε ένα επεισόδιο του podcast «That Scene with Dan Patrick» εκείνη την εποχή. «Έχω ένα πραγματικό προστατευτικό αίσθημα γι' αυτήν. Έχω μια πραγματική, σχεδόν, ανησυχία», συνέχισε. «Ανησυχώ για αυτήν και τη φήμη και όλα όσα έχει να αντιμετωπίσει».

Η είδηση για τα φερόμενα προβλήματα συμπεριφοράς του Χάρμπορ προς τη Μίλι Μπόμπι Μπράουν έρχεται λίγο μετά τον χωρισμό του με την Λίλι Άλεν. Ήταν παντρεμένοι από το 2020, αλλά χώρισαν τον Φεβρουάριο μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης λόγω της φερόμενης απιστίας του.

