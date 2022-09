Δυσκολεύεσαι να ολοκληρώσεις ένα task; 10 tips που θα σε ξεμπλοκάρουν

Δεν φταις εσύ, χρειάζεσαι απλά τις συμβουλές των ειδικών για να διώξεις μια για πάντα την αναβλητικότητα όταν πας να ξεκινήσεις ή να ολοκληρώσεις ένα task

Deadlines, projects, μακρόσυρτες λίστες στη δουλειά, tasks κουραστικά και αλλεπάλληλα στο σπίτι και παντού, και αυτή τη στιγμή στοιχηματίζουμε ότι στο γραφείο σου επικρατεί ένα χάος από χαρτούρα και υποχρεώσεις. Αν πέσαμε μέσα, μην ανησυχείς καθώς αυτή η εικόνα χαρακτηρίζει σχεδόν το 90% των εργαζομένων σε όλο τον πλανήτη.

Αυτό που μπορείς να κάνεις για να ξεμπλοκάρεις για αρχή και να ολοκληρώσεις κάθε δουλειά που αφήνεις στη μέση, είναι να αναλάβεις άμεσα δράση χωρίς δεύτερη σκέψη. Σκέψου ότι μπαίνεις στο αμάξι σου: δεν θα μπορέσεις να πας πουθενά αν δεν γυρίσεις το κλειδί και δεν βάλεις μπρος τη μηχανή. Το μυαλό σου δουλεύει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, ωστόσο αν ανήκεις στην ομάδα των τελειομανών, μπορεί να χρειάζεσαι μερικά πιο ισχυρά tips για να τα καταφέρεις.

Ο μεγαλύτερος ανασταλτικός παράγοντας που μας κάνει να πατάμε συνεχώς αναβολή σε ό,τι επείγει και πρέπει να ολοκληρώσουμε, είναι το άγχος που μας κατακλύζει και συμπεριλαμβάνει τον φόβο της αποτυχίας που απορρέει ακριβώς από αυτό που ορίζεται ως τελειομανία. Όταν έχουμε υψηλές προσδοκίες, συνήθως ακινητοποιούμαστε όταν πάμε να κάνουμε την αρχή. Αν ταυτίζεσαι, δεν έχεις παρά να ακολουθήσεις τα παρακάτω tips των ειδικών:

1. Ένα βήμα τη φορά

Ο όρος που χρησιμοποιείται για αυτές τις 4 λέξεις στα αγγλικά, είναι το "chunking" και σημαίνει ότι πρέπει να χωρίζεις οτιδήποτε καλείσαι να διεκπεραιώσεις σε μικρότερα τμήματα για να τα καταφέρεις. Αν επιχειρήσεις να τα κάνεις όλα μαζί, θα μπλοκάρεις περισσότερο. Όταν ολοκληρώνεις κάτι, είναι πιο σημαντικό σύμφωνα με τους ειδικούς, από το να το κάνεις με τελειότητα γι΄αυτό κάνε focus στον κανόνα που βάζουν πρώτο οι ειδικοί για να τα καταφέρεις.

Για να έχεις ένα απλό παράδειγμα στο μυαλό σου, σκέψου πώς μπορείς να βάλεις τάξη μέσα σε μια ακατάστατη κουζίνα. Αν δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις, ξεκίνα με μικρά βήματα, όπως με το πλύσιμο των πιάτων και κάνε σταδιακά εκείνες τις δουλειές που σου φαίνονται βουνό. Η επιτυχία μιας αποστολής έρχεται πάντα, σταδιακά.

2. Κάνε πρώτα μια άλλη δραστηριότητα

Αν δεν μπορείς με τίποτα να ξεκινήσεις ένα task, πειραματίσου πρώτα με μια άλλη δραστηριότητα. Αυτό θα δώσει στον εγκέφαλό σου την απαραίτητη ώθηση που χρειάζεται για να προχωρήσει και στην επόμενη ενέργεια με επιτυχία και χωρίς καθυστέρηση. Αν έχεις για παράδειγμα, διάφορες δουλειές στον κήπο, πριν κάνεις οτιδήποτε σου φαίνεται βαρετό και κουραστικό, βάλε μουσική και κάνε μια βόλτα περιμετρικά. Μετά, θα μπορέσεις να συνεχίσεις με την ίδια ενέργεια στο επόμενο task που τόσο καιρό άφηνες πίσω. Αν από την άλλη, έχεις διάβασμα για τη δουλειά ή για το μεταπτυχιακό σου, ρίξε μια ματιά στις προηγούμενες σημειώσεις σου. Θα έχεις κάνει την αρχή που είναι το ήμισυ του παντός.

3. Φτιάξε μια λίστα με 3 βασικούς στόχους

Οι λίστες που δεν τελειώνουν, μας προσθέτουν περισσότερο άγχος. Φρόντισε η επόμενη λίστα που θα φτιάξεις, να είναι πιο συγκεκριμένη και να περιλαμβάνει 3 ξεκάθαρους στόχους. Αυτό θα σε βοηθήσει να γίνεις πιο συγκεκριμένος με όσα θες να πετύχεις, διώχνοντας το χάος και τη σύγχυση μακριά από το μυαλό σου. Κάνε μια δοκιμή, θα σε πείσει πώς λειτουργεί 100%.

4. Αναπροσδιόρισε την «επιτυχία»

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Ότι δεν πρέπει να λες στον εαυτό σου πως αν δεν ολοκληρώσει τα πάντα που έχει να κάνει, θα αποτύχει. Η επιτυχία μπορεί να προκύψει από μια μικρή νίκη που θα έχεις πετύχει και θα είναι το βασικό σου κίνητρο για να προχωρήσεις σταδιακά και σε άλλες.

What are your tips for overcoming procrastination? Let's give a helping hand to anyone currently stuck in the mountains of distraction! #phdchat #ecrchat pic.twitter.com/cavcjTJNso — Academic Chatter™ (@AcademicChatter) August 6, 2019

5. Όρισε έναν συγκεκριμένο χρόνο για την ολοκλήρωση του task

Φαντάζει αρκετά αγχωτικό αλλά πιάνει. Γράψε σε ένα χαρτί πόση ώρα πιστεύεις ότι θα χρειαστείς για να ολοκληρώσεις μια εργασία και στη συνέχεια σημείωσε τον χρόνο που τελικά σου πήρε. Η διαφορά του χρόνου που τελικά χρειάστηκες, είναι πολύ σημαντική για την επόμενη φορά για να μειώσεις τη διαφορά.

6. Τώρα μπορείς να αφαιρεθείς ελεύθερα

Όταν πιέζεις τον εαυτό σου να μην στρέφει πουθενά αλλού την προσοχή του πέρα από το task που πρέπει να κάνει, τότε έρχεται αναπόφευκτα η αναβολή. Δώσε λίγο χρόνο, αδειάζοντας κυριολεκτικά το μυαλό σου με κάτι άλλο αλλά θέσε ένα ορισμένο χρονικό περιθώριο. Θα δεις ότι στη συνέχεια θα μπορείς να λειτουργήσεις με πολλή περισσότερη όρεξη γιατί θα σου έχεις χαρίσει το διάλειμμά που χρειάζεσαι.

7. Μίλα ευγενικά στον εαυτό σου

Αν προσπαθείς συνέχεια να σε επιπλήττεις, καλό είναι να ξέρεις πως αποδίδεις με επιτυχία, μόνο όταν σου φέρεσαι καλά. Αν βλέπεις ότι δεν μπορείς να ολοκληρώσεις κάτι, μην ξεκινάς το «αυτομαστίγωμα». Προσπάθησε να ενθαρρύνεις τον εαυτό σου για να τα καταφέρει και προσπάθησε να διαχειριστείς όσο γίνεται το άγχος σου, επιτρέποντας στον εαυτό σου ακόμη και την αναβολή.

There are three main reasons why students procrastinate: the task is “boring”; the task seems overwhelming or impossible; the task provokes fears of failure, causing a student to self-sabotage. Check out effective studying tips by @DTWillingham https://t.co/vNEMOJflUC — MindShift (@MindShiftKQED) April 5, 2021

8. Ώρα για λίγη επιβράβευση

Αυτό το tip συνδέεται έντονα με το παραπάνω και σε καλεί να επιβραβεύεις πού και πού τον εαυτό σου, και συγκεκριμένα με το που ολοκληρώνεις έναν στόχο. Δεν ήταν εύκολο οπότε σου αξίζει λίγη επιβράβευση, η οποία θα σου δώσει ώθηση να προχωρήσεις και σε επόμενες νίκες.

9. Εστίασε στο τελικό αποτέλεσμα

Μπορείς να καταγράψεις όλη τη διαδρομή και τους στόχους μέχρι να φτάσεις στην ολοκλήρωση του project. Αυτό θα σου δίνει διαρκώς κίνητρα για να προχωράς στο επόμενο level. Κοιτάζοντας μακροπρόθεσμα και το τελικό αποτέλεσμα, θα προχωρήσεις πολύ πιο εύκολα και με περισσότερη ταχύτητα προς αυτό που θες να πετύχεις και δεν το λέμε εμείς, αλλά οι ειδικοί.

10. Δώσε προτεραιότητα στα συναισθήματά σου

Είτε βρίσκεσαι στην αρχή, είτε στο τέλος του task που καλείσαι να ολοκληρώσεις, είναι σημαντικό να βάζεις σε προτεραιότητα, κάθε συναίσθημα (θετικό ή αρνητικό). Σε καμία περίπτωση μην προσπαθήσεις να αποκρύψεις ή να αγνοήσεις το πώς αισθάνεσαι γιατί αυτό μπορεί να φέρει αργότερα επιπτώσεις στην σωματική αλλά και ψυχική σου υγεία.