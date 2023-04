Το The Lyst Index μίλησε: Ποια είναι τα πιο hot brands για το πρώτο τρίμηνο του 2023;

Η Miuccia σαρώνει, ο Jonathan Anderson έχει λαμπρό μέλλον, ο Demna ό,τι έσπειρε θα θερίσει και πολλά ακόμα στη λίστα με τα πιο hot brands του The Lyst Index για το πρώτο τρίμηνο του 2023

Κάθε σεζόν το -γνωστό και μη εξαιρετέο- The Lyst Index αποκαλύπτει who’s hot και who’s not. Για το πρώτο τρίμηνο του 2023 τα αποτελέσματα βγήκαν και το νήμα έκοψε η Prada! Για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν το brand της Miuccia Prada και του Raf Simons παρέμεινε στην πρώτη θέση, σπρώχνοντας τα μεγαθήρια του The Lyst όλο και πιο κάτω στον πίνακα.

Στη δεύτερη θέση λοιπόν είναι το δεύτερο brand της Miuccia, η Miu Miu. Βρίσκεται στην υψηλότερη θέση που κατείχε ποτέ, από το ξεκίνημα του The Lyst Index. Και αυτό χάρη στη δημιουργική δυνότητα της Miuccia, το απίθανο fw 2023 show του, την συνεργασία με την New Balance και φυσικά τον IYKYK (If You Know, You Know) αέρα του.

Στην τρίτη θέση βλέπουμε και πάλι την Moncler. Στην τέταρτη ανέβηκε ο οίκος Valentino με την χαρούμενη διάθεσή του, πέμπτη έρχεται η LOEWE, με τον Jonathan Anderson ως creative director, ο οποίος γίνεται ο τρίτος creative director, μαζί με την Miuccia Prada και τον αείμνηστο Virgil Abloh, που έχει και τα δύο του brand στο The Lyst Index μέσα στο ίδιο τρίμηνο -το brand του J.W. Anderson βρίσκεται στην εικοστή θέση. Στη συνέχεια, η Bottega Veneta παραμένει στην έκτη θέση, η Dolce & Gabbana έρχεται στην έβδομη και η Versace πηδάει πέντε θέσεις και κατακτά την όγδοη θέση -ένα μπράβο να το πούμε.

Η Gucci, που από ό,τι φαίνεται η αποχώρηση του Alessandro Michele της στοίχισε ακριβά, έπεσε εφτά ολόκληρες θέσεις και προσγειώθηκε στην ένατη. Στη δέκατη θέση που ολοκληρώνει την «τυχερή» δεκάδα, βρίσκεται ο οίκος Saint Laurent, που παρέμεινε στα ίδια.

Η λίστα όμως πηγαίνει μέχρι την εικοστή θέση κι εκεί βλέπουμε -με σειρά εμφάνισης- την Dior, τη Nike, τη Louis Vuitton, τη Diesel, τη Burberry (τρεις θέσεις πάνω χάρη στον ταλαντούχο Daniel Lee), τη Fendi, τη SKIMS, την Balenciaga (επτά θέσεις κάτω), τον Jacquemus και φυσικά τον JW Anderson.