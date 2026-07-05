Παλαιό Τρίκερι: Το ήσυχο νησάκι του Παγασητικού όπου ο χρόνος σταματά

Ένα άγνωστο και καταπράσινο νησάκι με ειδυλλιακές παραλίες, ιδανικό για χαλαρές διακοπές.

Η μαγεία των καλοκαιρινών διακοπών είναι να ανακαλύπτεις και καινούργιους μικρούς παραδείσους. Αν έχετε βαρεθεί τα κλασικά και πολυδιαφημισμένα και το μόνο που αναζητάτε είναι το τρίπτυχο ήλιος-θάλασσα-ηρεμία, τότε έχουμε τον ιδανικό προορισμό για εσάς. Ένα ήσυχο και καταπράσινο νησάκι, «εκτός ραντάρ», που βρίσκεται στο νότιο Πήλιο, στην είσοδο του Παγασητικού κόλπου.

Φτάνοντας στο χωριό Τρίκερι στο νότιο Πήλιο, θα κατηφορίσετε για τον Αλογόπορο κι από εκεί θα πάρετε θαλάσσιο ταξί ή καΐκι για το Παλαιό Τρίκερι, έναν παράδεισο ηρεμίας και ομορφιάς.

Το Παλαιό Τρίκερι είναι ένα νησάκι με έκταση μόλις 2,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα και λίγους μόνιμους κατοίκους. Εδώ ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει και το τοπίο σε ταξιδεύει στην Ελλάδα άλλων εποχών. Στο νησί δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Τα μονοπάτια θα σας οδηγήσουν από τη μία άκρη του νησιού στην άλλη, μέσω υπέροχων διαδρομών μέσα στην πυκνή βλάστηση. Το νησί διαθέτει έναν και μοναδικό οικισμό, χτισμένο σχεδόν μες στον ελαιώνα.

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