Το «Φλεγόμενο Αγόρι» του Πολ Όστερ έχει να διηγηθεί μια υπέροχη ιστορία

Ένα βιβλίο 1.148 σελίδων μέσα στον καύσωνα του φετινού καλοκαιριού, ήταν το καλύτερο ταξίδι.

Το καλοκαίρι είναι μια εποχή που διαβάζουμε περισσότερα βιβλία, ή έστω έχουμε την αίσθηση πως μπορούμε να να ξεπεράσουμε όλους τους περισπασμούς της προσοχής μας και να το πετύχουμε. Κάπως έτσι, εφημερίδες, σάιτ, ινφλουένσερς προτείνουν βιβλία για να διαβάσουμε στα νησιά και στις παραλίες, σε λίστες με 20-30-50 καταχωρήσεις. Μα μπορεί κανείς να διαβάσει με πλήρη συγκέντρωση παραπάνω από 1-2 βιβλία μέσα στην άδεια του; Δύσκολο, εκτός αν είσαι λίγο τρελός και θέλεις να βάλεις μπρος μια αναγνωστική «αποστολή».

Με αυτή τη σκέψη, ξεκίνησα το «Φλεγόμενο Αγόρι» του Πολ Όστερ.

Ο συγγραφέας Πολ Όστερ λίγα χρόνια πριν το θάνατο του (2024) μας χάρισε την ιστορία της ζωής και του έργου του συγγραφέα Στίβεν Κρέιν (1871-1900). O Κρέιν δεν πρόλαβε να γίνει τριάντα ετών κι όμως έζησε ιστορίες για δέκα ζωές. Παρατηρούσε τη ζωή, τους ανθρώπους γύρω του και κάθε εικόνα γινόταν «καύσιμο» για να γράψει διηγήματα, νουβέλλες και μυθιστορήματα.

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