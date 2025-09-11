Χοακίν Φίνιξ και Νίκολα Κάφλαν υπέγραψαν δέσμευση να μη συνεργαστούν με ισραηλινές εταιρείες - Είναι ήδη πάνω από 3.900 καλλιτέχνες

Η λίστα μεγαλώνει καθημερινά

Όλο και περισσότεροι καλλιτέχνες από τον χώρο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, ανάμεσά τους και βραβευμένοι με Όσκαρ, BAFTA, Emmy και Χρυσό Φοίνικα, υπογράφουν δέσμευση, με την οποία αρνούνται να συνεργαστούν με ισραληνικά ιδρύματα, φεστιβάλ και εταιρείες παραγωγής που «είναι εμπλεκόμενα σε γενοκτονία και απαρτχάιντ κατά του παλαιστινιακού λαού».

Η αρχική λίστα είχε 1.200 υπογραφές και περιλάμβανε σκηνοθέτες όπως οι Γιώργος Λάνθιμος, Άβα Ντουβερνάι, Άνταμ ΜακΚέι, Μπούτς Ράιλι, Έμα Σέλιγκμαν και ηθοποιούς όπως οι Έμα Στόουν, Ολίβια Κόλμαν, Άγιο Εντεμπίρι, Μαρκ Ράφαλο, Λίλι Γκλάντστοουν, Τζος Ο’Κόνορ και πολλοί ακόμη.

Μέχρι και χθες, η επιστολή είχε περισσότερες από 3.900 υπογραφές, με νέα ονόματα να προστίθενται στη λίστα, όπως αυτά των Χοακίν Φίνιξ, Νίκολα Κόκλαν, Άντριου Γκάρφιλντ, Χάρις Ντίκινσον, Έλιοτ Πέιτζ, Τζόναθαν Γκλέιζερ, Φίσερ Στίβενς, Έμα Ντ’άρσι, Έρικ Άντρε και Ρούνι Μάρα.

Βέβαια, να σημειωθεί πως οι Χοακίν Φίνιξ και Ρούνι Μάρα δεν αποτελούν καμία έκπληξη, τη στιγμή που έχουν αναλάβει καθήκοντα εκτελεστικών παραγωγών στο δραματικό ντοκιμαντέρ «The Voice of Hind Rajab», που είχε 13λεπτο standing ovation στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας. Μάλιστα, στο κόκκινο χαλί περπάτησαν φορώντας κονκάρδες με τα χρώματα της παλαιστινιακής σημαίας.

Η δήλωση της δέσμευσης, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα από την οργάνωση Film Workers for Palestine, αναφέρει ότι παραδείγματα συνενοχής περιλαμβάνουν την «δικαιολογημένη στάση απέναντι στη γενοκτονία και το απαρτχάιντ ή και τη συνεργασία με την κυβέρνηση που τα διαπράττει». Αυτό περιλαμβάνει και φεστιβάλ όπως τα Jerusalem Film Festival, Haifa International Film Festival, Docaviv και TLVFest.

«Σε αυτή την επείγουσα κρίση, όπου πολλές από τις κυβερνήσεις μας, επιτρέπουν τη σφαγή στη Γάζα, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε τη συνενοχή σε αυτή την αδιάκοπη φρίκη», αναφέρει η δήλωση μεταξύ άλλων.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, αυτή η μαζική δήλωση εμπνέεται από την πρωτοβουλία Filmmakers United Against Apartheid, που ιδρύθηκε το 1987 από τον Τζόναθαν Ντέμι, τον Μάρτιν Σκορσέζε και άλλους 100 εξέχοντες σκηνοθέτες, ζητώντας από τη βιομηχανία του αμερικανικού κινηματογράφου να αρνηθεί τη διανομή ταινιών στη Νότια Αφρική του απαρτχάιντ.

Υπενθυμίζεται πως πέρυσι, παρόμοια δέσμευση υπεγράφη από σχεδόν 7.000 συγγραφείς και εργαζόμενους στον χώρο του βιβλίου, μποϊκοτάροντας ισραηλινούς εκδοτικούς οίκους.