Η δεύτερη σεζόν δεν θα είναι, βέβαια, μια συνέχεια, αλλά αφήγηση μιας νέας ιστορίας

Το Adolescence έγινε η 2η πιο δημοφιλής αγγλόφωνη σειρά στο Netflix, με πάνω από 146 εκατομμύρια προβολές μέσα στις πρώτες 91 ημέρες. Η σειρά του Στίβεν Γκράχαμ και Τζακ Θορν επηρεάσε σε μεγάλο βαθμό τους θεατές και άνοιξε τον δημόσιο διάλογο για τον εκφοβισμό, την κουλτούρα των incel και την τοξικότητα στα social media. Ο σκοτεινός κόσμος της εφηβείας μπήκε στο επίκεντρο, ωστόσο χρειάζεται κάτι παραπάνω από μία σειρά στην streaming πλατφόρμα για να μπορέσουν να γίνουν σημαντικά βήματα.

Όπως και να ‘χει, το Adolescence χάρισε στον Όουεν Κούπερ μία θέση στον χώρο της υποκριτικής, με μία ερμηνεία που συνοδεύτηκε με αρκετά βραβεία. Πρόσφατα ο 16χρονος βραβεύτηκε στις Χρυσές Σφαίρες, γράφοντας για ακόμη μια φορά ιστορία.

Όλα αυτά τα λέμε γιατί ο Στίβεν Γκράχαμ σκέφτεται πολύ σοβαρά να επιστρέψει το Adolescence με δεύτερη σεζόν, παρ΄όλο που συστήθηκε στο κοινό ως limited σειρά. Για την ακρίβεια, ο ηθοποιός και συνδημιουργός της σειράς, άφησε να εννοηθεί πως μαζί με τον Τζακ Θορν σκέφτονται σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφής.

Το Deadline είχε αναφέρει από τον Απρίλιο πως το Adolescence κατά πάσα πιθανότητα θα αποκτήσει και δεύτερη σεζόν, με τον Στίβεν Γκράχαμ να απαντά στα παρασκήνια των Χρυσών Σφαιρών πως «δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, γιατί βρίσκεται κάπου στα βάθη του μυαλού μου και του μυαλού του Τζακ, και θα το βγάλουμε στην επιφάνεια σε τρία ή τέσσερα χρόνια, οπότε μείνετε συντονισμένοι».

Τον Απρίλιο, οι συμπρόεδροι της Plan B, Ντίντι Γκάρντνερ και Τζέρεμι Κλάινερ, δήλωσαν πως έχουν έρθει σε συζητήσεις με τον σκηνοθέτη Φίλιπ Μπαραντίνι για μια συνέχεια της σειράς. Συγκεκριμένα, η Γκάρντνερ ανέφερε πως η ομάδα εξετάζει τρόπους να «παραμείνει πιστή στον πυρήνα της σειράς, αποφεύγοντας την επανάληψη». Ωστόσο, απέφυγε να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τα μελλοντικά τους σχέδια. Με τη σειρά του ο Κλάινερ δήλωσε πως υπάρχει ελπίδα να επαναληφθεί η συνεργασία μεταξύ του Στίβεν Γκράχαμ και του Τζακ Θορν.

Το Adolescence, πάντως, σαρώνει στα βραβεία, από το ντεμπούτο του πριν από τα Emmy του 2025, όπου έλαβε 13 υποψηφιότητες και κέρδισε τις οκτώ. Δεν είναι παράλογο, λοιπόν, που σκέφτονται μια δεύτερη σεζόν.