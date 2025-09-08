Ακόμα και 60’’ έντονης άσκησης την ημέρα, μπορούν να παρατείνουν τη διάρκεια της ζωής σου - Ναι, όντως

Δεν χρειάζεται να αλλάξεις τη ρουτίνα σου ή να επιλέξεις κάποια εξαντλητική άσκηση για να φροντίσεις την υγεία σου.

Η γυμναστική δεν αρέσει σε όλους και αυτό είναι απολύτως σεβαστό και αποδεκτό. Δεν χρειάζεται να «λιώνουμε» στο γυμναστήριο ή να παρακολουθούμε μαθήματα pilates, αν δεν μας προσφέρουν χαρά και ικανοποίηση, αλλά μας γεμίζουν με άγχος και στρες. Το περπάτημα ή το jogging είναι σίγουρα δύο καλές λύσεις - αφού η άσκηση θεωρείται απαραίτητη για την καλή υγεία - ωστόσο υπάρχει και πιο απλός τρόπος για να γυμναστείς. Κι ας μην το έχεις συνειδητοποιήσει μέχρι σήμερα.

Μια νέα έρευνα του Πανεπιστημίου του Σίντνεϊ με καθηγητή τον Εμμανουήλ Σταματάκη, αποκαλύπτει πως ακόμα και 60 δευτερόλεπτα έντονης άσκησης ημερησίως ωφελούν την υγεία μας, παρατείνοντας τη διάρκεια της ζωής μας. Τι σημαίνει, όμως, έντονη άσκηση; Από το να ανεβοκατεβαίνεις με γρήγορο ρυθμό τις σκάλες του σπιτιού σου μέχρι να παίζεις κυνηγητό με τα παιδιά σου. Ακόμα και αυτά, αν γίνονται με την ανάλογη ένταση, μπορούν πράγματι να ενισχύσουν την ανθρώπινη υγεία. Το σχοινάκι, το τραμπολίνο ή η γενική καθαριότητα του σπιτιού αποτελούν, επίσης, κάποιες μεθόδους, που θα φέρουν αποτέλεσμα.

freepik

Η έντονη άσκηση στο σπίτι έχει οφέλη που ούτε έχεις σκεφτεί

Στο πλαίσιο της μελέτης, οι ερευνητές παρακολούθησαν τη δραστηριότητα περίπου 3,5 χιλιάδων Αμερικανών με μέσο όρο ηλικίας τα 51 έτη. Μετά την ανάλυση των καταμετρήσεων διαπιστώθηκε πως τα άτομα που αφιέρωναν μόλις 60 δευτερόλεπτα κάνοντας μια έντονη άσκηση κάθε ημέρα, είχαν 38% λιγότερες πιθανότητες θανάτου για τα επόμενα έξι χρόνια. Είναι εύκολο να αντιληφθείς, συνεπώς, πως δεν χρειάζεται να αλλάξεις τη ρουτίνα σου ή να προσθέσεις μια επιπλέον «υποχρέωση» στην καθημερινότητά σου για να γυμναστείς, αφού μπορείς να το κάνεις, ακολουθώντας ακριβώς το πρόγραμμά σου. Ίσως μόνο να χρειαστεί να είσαι πιο ενεργός.

Χιλιάδες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στα χρόνια, έχουν αποδείξει την άρρηκτη σύνδεση της γυμναστικής με την υγεία. Κάθε μορφή άσκησης έχει τρομερά οφέλη για τον οργανισμό μας, συνεπώς το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ξεκινήσουμε. Αν ανήκεις στην κατηγορία των ανθρώπων που δεν νιώθουν άνετα σε ένα γυμναστήριο ή σε μια αίθουσα pilates, ίσως αυτός να είναι ο τρόπος που αναζητάς για να γίνεις λίγο πιο δραστήριος.

Τι σημαίνει «έντονη δραστηριότητα»

Σύμφωνα με τους καθηγητές φυσικής αγωγής και τους επιστήμονες, ως έντονη δραστηριότητα ορίζεται η μορφή άσκησης που αυξάνει τους καρδιακούς παλμούς 70% με 90% του φυσιολογικού ορίου, όπως είναι το τρέξιμο ή τα έντονα αθλήματα. Αυτού του είδους η άσκηση, ενισχύει την υγεία της καρδιάς και βοηθά στη διατήρηση μιας καλής φυσικής κατάστασης ανεξαρτήτου ηλικίας. Να σημειωθεί, βέβαια, πως ακόμα και πιο απλές μορφές άσκησης, όπως το περπάτημα, μπορούν να ενταχθούν σε αυτή την κατηγορία - αρκεί να τα (μας) δυσκολέψουμε λίγο. Για παράδειγμα, το περπάτημα σε μια ανηφόρα ή σε ένα βουνό.

Αναμφίβολα, η φυσική κατάσταση δεν χτίζεται από τη μια στιγμή στην άλλη και σίγουρα όχι χωρίς κόπο. Η απόφαση να ξεκινήσεις και η πειθαρχία που θα σε κρατήσει συνεπή στο πρόγραμμά σου, είναι οι σύμμαχοί σου σε αυτή την προσπάθεια. Άρχισε από σήμερα - είναι πιο απλό απ’ όσο νομίζεις.