Τα 4 βήματα για να αντιμετωπίσεις τους ναρκισσιστές συναδέλφους σου

Ένας χρήσιμος οδηγός για να διαχειριστείς τους "office psychos"

Περίπου το 1-4% του πληθυσμού έχει έλλειψη ενσυναίσθησης, χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη κι εγωκεντρισμό. Αυτά είναι τα κυριότερα σημάδια της ψυχοπάθειας και αρκετές έρευνες δείχνουν ότι το ποσοστό της συγκεκριμένης διαταραχής στους CEOs, αγγίζει το 20%.

Ξέρουμε ότι δεν χρειάζεσαι τα στατιστικά και την επιστήμη για να ξεχωρίσεις ένα τέτοιο άτομο. Οι πιθανότητες να συναντήσεις μια προσωπικότητα με τα παραπάνω χαρακτηριστικά στον εργασιακό σου χώρο, ή έναν κρυφό (ή μη) ναρκισσιστή, είναι πολλές.

Η σκοτεινή τριάδα περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Ναρκισσισμού, του Μακιαβελισμού και της Ψυχοπάθειας.

Ονομάζονται «σκοτεινά» λόγω των κακών συμπεριφορών τους. Υπάρχουν πολλά τεστ που θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις αν τέτοιες προσωπικότητες κυκλοφορούν στο εργασιακό σου περιβάλλον αλλά το πιο σημαντικό είναι να μάθεις τον σωστό τρόπο για να τους διαχειρίζεσαι στην καθημερινότητά σου.

Σύμφωνα με την καθηγήτρια του πανεπιστημίου του New Hampshire, Cinthia Beccacece Satornino, η οποία έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της καριέρας της στη διερεύνηση τέτοιων προσωπικοτήτων, υπάρχουν 4 πολύ συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις αν θες να μάθεις να συνυπάρχεις ομαλά μαζί τους στο ίδιο εργασιακό περιβάλλον.

Psychopathic behaviour is rampant in the workplace. Here is how you identify the psychopath in your office. https://t.co/YulhDnsmnY pic.twitter.com/Fdkvi7n8WL