Γιατί η σωματική άσκηση είναι η καλύτερη επένδυση για το μέλλον των παιδιών μας

Όλα δείχνουν ότι η κίνηση είναι το κλειδί για την υγεία, την ευεξία και την ευτυχία των παιδιών

Σε μια εποχή όπου οι οθόνες καταλαμβάνουν ολοένα και μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητας, τα παιδιά όλων των ηλικιών κινούνται λιγότερο από ποτέ. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα, καθώς η φυσική κατάσταση των παιδιών επηρεάζει άμεσα την υγεία τους στο μέλλον.

Ένα στα δέκα παιδιά πάσχει από παχυσαρκία

Τα στοιχεία είναι ανησυχητικά. Τα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας αυξάνονται διεθνώς, με ένα στα δέκα παιδιά και εφήβους να ζει με την πάθηση. Παράγοντες όπως το άγχος, η αυξημένη χρήση οθονών, οι ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες και η μειωμένη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες έχουν συμβάλλει σε αυτή την τάση. Ωστόσο, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η λύση δεν βρίσκεται απαραίτητα σε εντατικά προγράμματα άθλησης - αρκεί να δώσουμε στα παιδιά περισσότερες ευκαιρίες να κινηθούν μέσα στην ημέρα τους. Σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες, τα παιδιά και οι έφηβοι θα πρέπει να αφιερώνουν τουλάχιστον 60 λεπτά ημερησίως στη σωματική τους δραστηριότητα.

Τα οφέλη της σωματικής άσκησης των παιδιών δεν περιορίζονται στο παρόν. Έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά που είναι δραστήρια έχουν περισσότερες πιθανότητες να παραμείνουν δραστήρια και ως ενήλικες. Παράλληλα, η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες κατά την παιδική ηλικία συνδέεται με καλύτερη υγεία ακόμη και πολλές δεκαετίες αργότερα, καθώς και με λιγότερες επισκέψεις σε γιατρούς κατά τη διάρκεια της ζωής. Με άλλα λόγια, οι συνήθειες της παιδικής ηλικίας συνοδεύουν το άτομο σε όλη του τη ζωή.

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Παράλληλα, τα πλεονεκτήματα της σωματικής δραστηριότητας δεν αφορούν μόνο το σώμα. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα παιδιά που κινούνται περισσότερο παρουσιάζουν καλύτερη συγκέντρωση, ταχύτερους χρόνους αντίδρασης και μεγαλύτερη ικανότητα αυτοελέγχου. Ακόμη και μια σύντομη άσκηση των 30 λεπτών μπορεί να βελτιώσει την απόδοση των παιδιών σε γνωστικές λειτουργίες που σχετίζονται με την προσοχή και τη μνήμη. Παράλληλα, η αερόβια άσκηση ενισχύει την καρδιοαναπνευστική λειτουργία, η οποία συνδέεται με την καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου.

Ο ρόλος των γονιών είναι καθοριστικός

Η οικογένεια διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην όλη κατάσταση. Τα παιδιά είναι πιο πιθανό να παραμείνουν δραστήρια όταν οι γονείς τα ενθαρρύνουν και αποτελούν οι ίδιοι θετικό πρότυπο. Μια βόλτα με το ποδήλατο, ένα παιχνίδι στην παιδική χαρά ή ακόμη και ένας απλός περίπατος μπορούν να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο. Ιδιαίτερα κατά την εφηβεία, όταν τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας τείνουν να μειώνονται - κυρίως στα κορίτσια - η υποστήριξη και η ενθάρρυνση των γονιών αποδεικνύονται καθοριστικές.

Ίσως το σημαντικότερο μάθημα που μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά είναι ότι η άσκηση δεν αποτελεί άλλη μία υποχρέωση, αλλά έναν υγιεινό και ευχάριστο τρόπο ζωής. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η φυσική δραστηριότητα αποτελεί ένα πολύτιμο εφόδιο για την υγεία των παιδιών και είναι στο χέρι μας να τα βοηθήσουμε να την εντάξουν στη ζωή τους.