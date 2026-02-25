Ζώδια σήμερα (26/2): Ήρθε η στιγμή να ακολουθήσεις την καρδιά σου - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια για σήμερα (26/2).

Την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου ξεκινά μια περίοδος αναθεωρήσεων, αναστοχασμών και ευκαιριών για επανεξέταση σε πολλούς τομείς της ζωής. Με την ανάδρομη πορεία του Ερμή, τα πράγματα μπορεί να φαίνονται πιο αργά ή συγκεχυμένα, αλλά είναι η ιδανική στιγμή για να δώσεις προσοχή στη λεπτομέρεια, να εμπιστευτείς τη διαίσθησή σου και να βελτιώσεις όσα ήδη έχεις ξεκινήσει. Ακολούθησε την καρδιά σου, δες τα πράγματα από νέες οπτικές και επένδυσε σε ό,τι κάνεις.

Αναλυτικά, οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια:

Κριός

Είναι καλή στιγμή να ασχοληθείς με πράγματα που ήδη έχεις ξεκινήσει και να βελτιώσεις λεπτομέρειες που ίσως σου διέφυγαν. Μην βιάζεσαι να πάρεις μεγάλες αποφάσεις – επικεντρώσου σε αναθεώρηση και διόρθωση. Η διαίσθησή σου είναι δυνατή, αν και χρειάζεται να παρατηρείς προσεκτικά τα σημάδια γύρω σου. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ταύρος

Σήμερα μπορεί να έρθουν στο προσκήνιο παλιές υποθέσεις ή σχέσεις που είχαν μείνει πίσω. Είναι μια καλή ευκαιρία να επανεξετάσεις φίλους ή συνεργασίες και να δεις πού στέκεσαι. Απόφυγε τις βιαστικές αποφάσεις και τις παρορμητικές κινήσεις. Διάβασε περισσότερα εδώ

Δίδυμοι

Σήμερα μπορεί να χρειαστεί να αναθεωρήσεις παλιά σχέδια και να περιμένεις λίγη περισσότερη σαφήνεια πριν προχωρήσεις σε νέα εγχειρήματα. Η παρατηρητικότητά σου είναι έντονη, κάτι που σου δίνει πλεονέκτημα στις σχέσεις και στις συνεργασίες. Διάβασε περισσότερα εδώ

Καρκίνος

Πρέπει να δώσεις προσοχή στις λεπτομέρειες και στην επικοινωνία σου, γιατί μπορεί να υπάρξουν παρανοήσεις. Απόφυγε σημαντικές αποφάσεις και δώσε χρόνο στα σχέδια που ήδη έχεις. Αν ασχοληθείς με προσωπικές σχέσεις ή εργασιακά ζητήματα ένα προς ένα, τα αποτελέσματα θα είναι θετικά. Διάβασε περισσότερα εδώ

Λέων

Σήμερα είναι καλή μέρα να δεις τις υποθέσεις σου από μια διαφορετική οπτική. Εστίασε στο να αναθεωρήσεις οικονομικά ή προσωπικά ζητήματα και μην βιαστείς να ξεκινήσεις νέα εγχειρήματα. Αν δώσεις χρόνο στην ανάλυση και στην κατανόηση των καταστάσεων, θα καταλάβεις καλύτερα τι χρειάζεται να αλλάξει ή να βελτιωθεί. Διάβασε περισσότερα εδώ

Παρθένος

Σήμερα έχεις την ευκαιρία να δεις καταστάσεις ή σχέσεις από μια διαφορετική σκοπιά. Κάποια προβλήματα του παρελθόντος μπορεί να επανέλθουν για να τα λύσεις οριστικά. Η επικοινωνία με τους άλλους χρειάζεται διπλωματία και σαφήνεια. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ζυγός

Σήμερα είναι μια μέρα για να οργανώσεις τη ζωή σου, να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες και να δώσεις προσοχή σε λεπτομέρειες που συνήθως παραβλέπεις. Η ηρεμία μπορεί να φανεί δύσκολη στην αρχή, αλλά η φυσική σου ικανότητα να διευκολύνεις καταστάσεις θα σε βοηθήσει. Διάβασε περισσότερα εδώ

Σκορπιός

Ήρθε η ώρα χρειάζεται να ακολουθήσεις την καρδιά σου περισσότερο από ό,τι τα σχέδια ή τα «πρέπει». Η δημιουργικότητά σου μπορεί να επανεξεταστεί ή να αλλάξει κατεύθυνση, και είναι καλό να δώσεις χρόνο σε ό,τι έχεις ήδη ξεκινήσει. Διάβασε περισσότερα εδώ

Τοξότης

Καλό είναι να δεις παλιές υποθέσεις και να τις τακτοποιήσεις πριν ξεκινήσεις κάτι νέο. Αν αφιερώσεις χρόνο στη φροντίδα ενός πρότζεκτ ή ενός αγαπημένου ατόμου, η ανταπόκριση θα είναι θετική. Διάβασε περισσότερα εδώ

Αιγόκερως

Σήμερα είναι μια μέρα για να επανεξετάσεις πρόσφατα ξεκινήματα ή εργασιακά σχέδια. Μπορεί να υπάρξουν μικρές καθυστερήσεις ή παρανοήσεις, αλλά μέσα από αυτές μπορείς να βρεις νέους τρόπους για να εκφραστείς ή να οργανώσεις καλύτερα τα έργα σου. Διάβασε περισσότερα εδώ

Υδροχόος

Σήμερα είναι καλό να επανεξετάσεις οικονομικά ζητήματα ή σχέδια που αφορούν πόρους και προσωπικά περιουσιακά θέματα. Μην πάρεις αποφάσεις σε βιασύνη, αλλά αφιέρωσε χρόνο για να δεις που μπορείς να κάνεις βελτιώσεις. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ιχθύς

Ήρθε η ώρα να δεις τα πράγματα από διαφορετική οπτική και να αφιερώσεις χρόνο σε αναστοχασμό. Μπορεί να χρειαστεί να αναθεωρήσεις σχέδια ή αποφάσεις του παρελθόντος. Η διαίσθησή σου είναι ισχυρή και μπορεί να σε οδηγήσει σε σημαντικές εσωτερικές ανακαλύψεις. Διάβασε περισσότερα εδώ