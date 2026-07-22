Ζώδια σήμερα (23/7): Μικρές καθυστερήσεις και παρεξηγήσεις - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια για σήμερα (23/7)

Η Πέμπτη 23 Ιουλίου σηματοδοτεί μια σημαντική αστρολογική αλλαγή, καθώς ο Ερμής ολοκληρώνει την ανάδρομη πορεία του και επιστρέφει σε ορθή φορά. Αν και η μετάβαση μπορεί να συνοδευτεί από μικρές καθυστερήσεις, παρεξηγήσεις ή στιγμές σύγχυσης, το τοπίο αρχίζει σταδιακά να ξεκαθαρίζει. Τις επόμενες ημέρες θα γίνει πιο εύκολο να πάρετε αποφάσεις, να προχωρήσετε σχέδια που είχαν «παγώσει» και να βρείτε λύσεις σε ζητήματα που σας ταλαιπώρησαν το τελευταίο διάστημα.

Αναλυτικά, οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια:

Κριός

Ο Ερμής γυρίζει σήμερα σε ορθή πορεία και, παρότι αυτή η αλλαγή μπορεί να φέρει μια προσωρινή αίσθηση σύγχυσης, σύντομα θα νιώσετε ότι τα πράγματα μπαίνουν ξανά σε σειρά. Τις επόμενες ημέρες σχέδια, ραντεβού και υποχρεώσεις που είχαν καθυστερήσει αρχίζουν να προχωρούν, ενώ οι συζητήσεις γίνονται πιο ξεκάθαρες και οι πληροφορίες που λαμβάνετε σας βοηθούν να πάρετε σωστές αποφάσεις. Εκκρεμότητες στο σπίτι ή οικογενειακά ζητήματα βρίσκουν ξανά τον δρόμο τους. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ταύρος

Η επιστροφή του Ερμή σε ορθή πορεία είναι μια θετική εξέλιξη, αν και σήμερα ίσως αισθανθείτε πως χρειάζεστε περισσότερο χρόνο για να βρείτε τον ρυθμό σας. Ένα πιο χαλαρό πρόγραμμα ή λίγες στιγμές ξεκούρασης θα σας ωφελήσουν. Μην πιέσετε καταστάσεις και αποφύγετε σημαντικές αποφάσεις ή νέα ξεκινήματα. Αντίθετα, αξιοποιήστε τη μέρα για να τακτοποιήσετε εκκρεμότητες και να δώσετε ώθηση σε όσα είχαν καθυστερήσει. Διάβασε περισσότερα εδώ

Δίδυμοι

Η ολοκλήρωση της ανάδρομης πορείας του Ερμή φέρνει ανακούφιση, ακόμη κι αν η σημερινή ημέρα έχει μικρές αναταράξεις ή παρεξηγήσεις. Σύντομα οι επικοινωνίες θα γίνουν πιο ξεκάθαρες και πληροφορίες που περιμένατε θα φτάσουν στα χέρια σας. Θέματα που αφορούν τα οικονομικά, τις αγορές, τα προσωπικά σας αποκτήματα ή επαγγελματικές συμφωνίες αποκτούν ξανά δυναμική. Διάβασε περισσότερα εδώ

Καρκίνος

Ο Ερμής ολοκληρώνει σήμερα την ανάδρομη πορεία του στο ζώδιό σας, γεγονός που κάνει αυτή τη μετάβαση ιδιαίτερα σημαντική για εσάς. Η πίεση και η αβεβαιότητα που βιώνατε τις τελευταίες εβδομάδες αρχίζουν να υποχωρούν, αν και χρειάζεται λίγος χρόνος μέχρι να ξεκαθαρίσουν εντελώς οι καταστάσεις. Οι άλλοι θα σας κατανοούν ευκολότερα, ενώ σχέδια που είχαν «κολλήσει» θα πάρουν ξανά μπροστά. Διάβασε περισσότερα εδώ

Λέων

Η σημερινή αλλαγή πορείας του Ερμή σας καλεί να δείτε τις δυσκολίες των τελευταίων εβδομάδων σαν πολύτιμα μαθήματα. Μπορεί να υπάρξουν στιγμές σύγχυσης ή λανθασμένης επικοινωνίας, γι' αυτό επιλέξτε με προσοχή τόσο τα λόγια όσο και τις αντιπαραθέσεις σας. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για νέα ξεκινήματα, όμως σύντομα θα δείτε καθυστερημένα σχέδια να προχωρούν. Διάβασε περισσότερα εδώ

Παρθένος

Μετά από περισσότερες από τρεις εβδομάδες ανάδρομης πορείας, ο κυβερνήτης σας, ο Ερμής, επιστρέφει σε ορθή φορά. Παρότι σήμερα η επικοινωνία μπορεί να παραμένει μπερδεμένη, σύντομα θα δείτε σχέσεις, συνεργασίες και προσωπικά σχέδια να προχωρούν ξανά. Αποφύγετε προς το παρόν δύσκολες ή ευαίσθητες συζητήσεις, καθώς οι παρεξηγήσεις είναι εύκολες. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ζυγός

Ο Ερμής γυρίζει σήμερα σε ορθή πορεία, σηματοδοτώντας το τέλος μιας περιόδου καθυστερήσεων και αβεβαιότητας. Η ίδια η σημερινή ημέρα μπορεί να είναι λίγο αποδιοργανωτική, όμως σύντομα οι επαγγελματικές υποθέσεις θα αρχίσουν να εξελίσσονται πιο ομαλά. Συνεργασίες, επικοινωνία με ανωτέρους ή σημαντικά πρόσωπα της καριέρας σας γίνονται πιο ξεκάθαρες, ενώ οι στόχοι σας αποκτούν σαφέστερη κατεύθυνση. Διάβασε περισσότερα εδώ

Σκορπιός

Η ορθή πορεία του Ερμή βάζει σταδιακά τέλος στις δυσκολίες που αντιμετωπίσατε σε μετακινήσεις, ταξίδια, σπουδές ή σημαντικές επικοινωνίες. Οι αποφάσεις σας θα γίνονται ολοένα και πιο ξεκάθαρες, ενώ πληροφορίες που έλειπαν έρχονται τώρα στο φως και σας επιτρέπουν να συνεχίσετε τα σχέδιά σας. Διάβασε περισσότερα εδώ

Τοξότης

Η αλλαγή πορείας του Ερμή μπορεί σήμερα να δημιουργήσει μικρές παρεξηγήσεις, όμως συνολικά αποτελεί μια θετική εξέλιξη. Οικονομικά ζητήματα, κοινά περιουσιακά στοιχεία ή πιο προσωπικές σχέσεις αποκτούν σταδιακά μεγαλύτερη διαύγεια, ενώ οι καθυστερήσεις αρχίζουν να ξεπερνιούνται. Νέα δεδομένα θα σας βοηθήσουν να πάρετε πιο σωστές αποφάσεις, ιδιαίτερα σε οικονομικές συμφωνίες. Διάβασε περισσότερα εδώ

Αιγόκερως

Ο Ερμής επιστρέφει σήμερα σε ορθή πορεία, φέρνοντας σταδιακά περισσότερη καθαρότητα στις σχέσεις και τις συνεργασίες σας. Παρότι η σημερινή ημέρα απαιτεί λίγη προσαρμογή και ίσως δεν βλέπετε ακόμη ολόκληρη την εικόνα, σύντομα θα αισθανθείτε μεγαλύτερη σιγουριά για τις αποφάσεις σας. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην επικοινωνία και μην βιαστείτε να δράσετε πριν συγκεντρώσετε όλα τα δεδομένα. Διάβασε περισσότερα εδώ

Υδροχόος

Η σημερινή ημέρα μπορεί να φέρει μικρές δυσκολίες, κυρίως σε θέματα εργασίας ή καθημερινότητας, όμως οι ενδείξεις δείχνουν ότι τα εμπόδια αρχίζουν να υποχωρούν. Ο Ερμής ολοκληρώνει την ανάδρομη πορεία του και οι εκκρεμότητες μπαίνουν σταδιακά σε τάξη. Πληροφορίες που έλειπαν θα σας βοηθήσουν να πάρετε καλύτερες αποφάσεις και να οργανώσετε πιο αποτελεσματικά το πρόγραμμά σας. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ιχθύες

Η ολοκλήρωση της ανάδρομης πορείας του Ερμή αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για εσάς. Σταδιακά θα αποκτήσετε πιο καθαρή εικόνα για θέματα που αφορούν τα αισθηματικά, τη δημιουργικότητα ή προσωπικά σχέδια που είχαν καθυστερήσει. Νέα στοιχεία θα σας βοηθήσουν να δείτε τις καταστάσεις από διαφορετική οπτική και να αφήσετε πίσω ό,τι σας κρατούσε στάσιμους. Διάβασε περισσότερα εδώ

