Ίθαν και Μάγια Χοκ: «Είμαστε η βαρετή και άσχημη indie εκδοχή των Καρντάσιανς»

Οι δύο ηθοποιοί μιλούν για την ταινία τους και τη σχέση, που είναι κατά βάση φιλική

Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες της γενιάς τους και φίλοι, που τυγχάνει να είναι πατέρας και κόρη. Κάπως έτσι θα περιέγραφε κανείς τη σχέση της Μάγια και του Ίθαν Χοκ, που θεωρούν πιο αμήχανη την οικογενειακή μέρα του Thanksgiving από το να δουλεύουν μαζί.

Η ταινία τους "Wildcat" ήταν ένα όνειρο που υπήρχε από πάντα και που πραγματοποιήθηκε από την εταιρία παραγωγής του Ίθαν και της λατρείας της Μάγια για τη συγγραφέα Φλάνελι Ο'Κόνορ, που πέθανε στα 39 από λύκο. Την ανακάλυψε στο σχολείο, αργότερα έγραψε τον μονόλογο που την έβαλε στη σχολή Τζούλιαρντ και εμπνεόταν από τη ζωή της, και τώρα την ενσαρκώνει στην indie ταινία, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του πατέρα της.

«Στις αρχές των γυρισμάτων των φώναζα Ίθαν για να ακούγεται πιο επαγγελματικό, αλλά ήταν αμήχανο και όλοι με ρωτούσαν γιατί το κάνω», λέει στο Variety, ενώ η ταινία είχε τόσο χαμηλό budget, που της δόθηκε το οκ να προωθηθεί εν μέσω απεργίας ηθοποιών και σεναριογράφων. Μιλούν για τη σχέση τους, που δεν θα μπορούσε να είναι συμβατική, τα nepo babies και το ότι η Μάγια είναι τελικά πολύ πιο διάσημη.

«Είναι αλήθεια, είμαι nepo dad. Και δεν ντρέπομαι καθόλου για αυτό», λέει ο Χοκ, ενώ η Μάγια είναι πιο προβληματισμένη για τη συζήτηση που γίνεται στο Ίντερνετ. «Είχα πολλές ανασφάλειες όταν γυρίζαμε την ταινία, αλλά το Ίντερνετ δεν ξέρει για εμάς. Ο πατέρας μου ήταν πάντα τεράστιος δάσκαλος στη δουλειά, θέλαμε να δουλέψουμε μαζί και μάς αρέσει να κάνουμε παρέα», με τον πατέρα της να συμπληρώνει: «Αν κάποιος θέλει να μάς κριτικάρει επειδή δουλεύουμε μαζί, έχει κάθε δικαίωμα. Εμείς απλώς προσπαθούμε να είμαστε καλοί στη σκηνή».

Η ταινία είναι αμφιλεγόμενη γιατί η Ο'Κόνορ ήταν μία γυναίκα που μιλούσε άσχημε σε όσους συμπαθούσε, απέφευγε τις κοινωνικές συναναστροφές, με τη φαντασία της να είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα από τη ζωή της, ενώ υπήρχαν αναφορές σε «νέγρους» στα βιβλία της. «Είχε σίγουρα το προνόμιο των λευκών, αλλά ταυτόχρονα έχανε τόσα προνόμια επειδή ήταν μία γυναίκα που γεννήθηκε το 1925. Αξίζει να μελετήσουμε την ιστορία της Αμερικής τότε». Υπάρχουν και ερωτικές σκηνές που έπρεπε να γυρίσει η Μάγια, ενώ ήταν παρών ο πατέρας της. «Νιώθαμε τόσο άνετα που δεν μάς ενδιέφερε. Δεν έκανε σεξ η Μάγια, αλλά ο ρόλος της. Επιπλέον, είχαμε intimacy coordinator που φροντίζει να γίνονται οι σκηνές με ασφάλεια και καθόλου αμηχανία. Ειδικά όταν σε βλέπει ο μπαμπάς σου».

Μιλά επίσης και για τη στιγμή που κατάλαβε ότι η κόρη του θα ακολουθήσει τα χνάρια του. «Ήταν 12 χρονών και την είχα πάρει μαζί μου στις πρόβες μίας παράστασης του Σέξπιρ που έκανα. Δεν είχα βρει νταντά και μετά την πρώτη πρόβα, θα την έστελνα σπίτι με ταξί. Μου ζήτησε να μείνει και για τη δεύτερη πρόβα και μιλάμε για 3 ώρες Σέξπιρ, με διαλείμματα για προσαρμογή φωτισμού. Αυτό ήταν».

Η Μάγια ωστόσο δεν μεγάλωσε σε ένα σπίτι που είχε μόνο υψηλή τέχνη. Έβλεπε "Hannah Montana", πήγαινε στην Disneyland και στο μανάβικο με την οικογένειά της. «Το χειρότερο σενάριο ήταν κάποιος fan που ήθελε φωτογραφία», λέει η Μάγια ενώ ο πατέρας της δεν ένιωσε ποτέ ότι είναι τόσο διάσημος ώστε να νιώθει άβολα. Για αυτό δεν αποθάρρυνε ποτέ τα παιδιά του από το να ακολουθήσουν την ίδια δουλειά.

Variety/HEATHER HAZZAN

«Δεν ήθελε ποτέ να μπει σε υποκριτικά κουτάκια και οι ρόλοι του ήταν τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους». Πράγματι, ο Ίθαν Χοκ ήταν ο νεαρός μαθητής του "Dead Poets Society", ο ρομαντικός άντρας της τριλογίας "Before Sunrise", ο σαδιστής δολοφόνος παιδιών στο "The Black Phone", ο ηγέτης αίρεσης στο "Moon Knight" της Marvel και ο έρωτας του Πέδρο Πασκάλ σε γκέι γουέστερν. Μία τέτοια καριέρα ονειρεύεται και η Μάγια; «Δεν έχω ιδέα. Προς το παρόν, αυτό που ονειρεύομαι για τον δεύτερο δίσκο μου είναι να πάρω έγκριση για τρίτο και να μπορώ να συνεχίσω να κάνω τέχνη».

Variety/HEATHER HAZZAN

Αρκετή ταπεινοφροσύνη για μία 25χρονη ηθοποιό που παίζει στο "Stranger Things", έχει συνεργαστεί με τον Ταραντίνο στο "Once Upon A Time in Hollywood" και με τον Γουές Άντερσον στο "Asteroid City". Στα νέα projects είναι ένας ρόλος στο "Maestro" του Μπράντλει Κούπερ και το θρίλερ "The Kill Room" μαζί με τη μαμά της, Ούμα Θέρμαν. «Επιτέλους ο κόσμος θα δει πόσο ξεκαρδιστική είναι». Για nepo baby, έχει κάνει πολλά και χωρίς βοήθεια.

