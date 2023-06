Runway Icons: Το show της βρετανικής Vogue και του LuisaViaRoma μάγεψε το κοινό

Ένα φαντασμαγορικό show κάτω από τον ουρανό της ιστορικής πόλης

Μπορεί οι θεοί των αρχαίων Ελλήνων να κατοικούν στον Όλυμπο, αλλά στην Φλωρεντία στις 15 Ιουνίου μια παρέα από θεότητες προσγειώθηκαν στην ιστορική Piazzale Michelangelo. Καθώς τα σύννεφα της βροχής αποχωρούσαν και ο ήλιος έδυε στον αναγεννησιακό ουρανό της Τοσκάνης, μια σειρά από μαγικές μούσες -από supermodels μέχρι drag queens- έπαιρναν τη θέση τους στην ανοιχτή πασαρέλα για το Runway Icons της αγγλικής Vogue και του LuisaViaRoma, υπό την επιμέλεια του Edward Enninful.

Σε μια πόλη με μακρά ιστορία τεχνογνωσίας -από σιδεράδες μέχρι τεχνίτες δέρματος- πάνω από 1500 καλεσμένοι αισθάνθηκαν τα vide της la dolce vita, κάνοντας τη βόλτα τους την ώρα που έδυε ο ήλιος στην πιο διάσημη κορυφή λόφου της Φλωρεντίας. Ο Leonardo DiCaprio, η Julia Fox, η Tina Kunakey, ο Toby Maguire και η Charithra Chandran ήταν μερικοί από τους celebrities που παρευρέθηκαν στο γεγονός.

Από τις θέσεις τους οι καλεσμένοι παρακολούθησαν ένα υπερθέαμα με 100 συν looks, γιορτάζοντας την παγκόσμια μόδα και απολαμβάνοντας δημιουργίες με έμπνευση το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον από πάνω από 50 σχεδιαστές και πρωτοποριακά νέα ταλέντα. Το show άνοιξε ο τενόρος Andrea Bocelli, ενώ η ερμηνεία του είχε ως αποτέλεσμα να σηκωθεί από τη θέση του ο Lucien Laviscount και να προσκαλέσει σε χορό έναν άλλο καλεσμένο.

Από τον punk καρό κορσέ της Vivienne Westwood μέχρι την haute couture νύφη της Off-White, τα looks στην πασαρέλα του Runway Icons λειτούργησαν ως ένα λεξικό της ιστορίας της μόδας με ζωντανές εικόνες. Φαντάσου custom looks, τωρινά κομμάτια, επανεκτελέσεις vintage κομματιών, κατανυκτική ’60s Space Age, Y2K glam, Britpop αθλητική μόδα, ’70s boho και φυσικά πληθώρα βραδινών ρούχων.

Το πρώτο μοντέλο που περπάτησε στην πασαρέλα ήταν -φυσικά- η Natalia Vodianova μέσα σε ένα αιθέριο Giambattista Valli ογκώδες φόρεμα από λευκό τούλι. Η Ashley Graham πιο sexy από ποτέ μέσα σε ένα λεοπάρ Dolce & Gabbana, η Paloma Elsesser, η Precious Lee και η Jill Kortleve περπάτησαν με κόκκινα και ασημένια looks από την Blumarine, τον Michael Kors Collection και την Chloé, ενώ η Eva Herzigova αποπνέοντας αέρα Old Hollywood φόρεσε μια τουαλέτα με παγιέτες του Giorgio Armani. Η Drag performer Gottmik εμφανίστηκε με απίθανες πλατφόρμες από τον Rick Owens και η Munroe Bergdorf, η editor της αγγλικής Vogue τόνισε τις καμπύλες της με ένα custom Mugler φόρεμα. Άλλα αξέχαστα look στην πασαρέλα ήταν των Alexander McQueen, Christian Louboutin, Fendi, Ferragamo, Jimmy Choo, Maison Margiela, Ralph Lauren, Versace και Victoria Beckham. Την πασαρέλα έκλεισε η Irina Shayk με ένα διάφανο Tom Ford, ενώ στην τελική πασαρέλα όλα τα μοντέλα κρατιόντουσαν χέρι χέρι σε μια ένδειξη ενότητας.

Κάτω από τον ουρανό της Τοσκάνης, το Runway Icons ξετυλίχθηκε σε μια χαρούμενη εξερεύνηση από prints και patterns, από το κλασικό hot pink του Pierpaolo Piccioli μέχρι και το διαστημικό ασημένιο του Moncler. Πολλά από τα κομμάτια που παρουσιάστηκαν στην πασαρέλα θα είναι διαθέσιμα προς αγορά στο LuisaViaRoma.