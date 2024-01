Η ταμπελίτσα «Made in» στα ρούχα μας τελικά δεν λέει όλη την αλήθεια

Η ταμπελίτσα «Made in» δυστυχώς έχει αφεθεί στη μοίρα της, όπως και οι καταναλωτές

Για πολύ καιρό οι ταμπέλες «Made in Italy», «Made in France», «Made in the UK» μας έκανα ως καταναλωτές ναι αισθανόμαστε πως αυτά τα κομμάτια ήταν ποιοτικά και πως έχουν κατασκευαστεί με ηθικό τρόπο. Αλλά δυστυχώς μετά από την πρόσφατη αποκάλυψη ότι τα «Made in the UK» ρούχα της Boohoo στην πραγματικότητα κατασκευάστηκαν στο Πακιστάν και άλλες ασιατικές χώρες, είναι λογικό να εγείρονται ερωτήματα σχετικά με την αξιοπιστία των «Made in» ταμπελών.

Ο Πολ Ρόλαντ, ο συντονιστής διαφάνειας της Clean Clothes Campaign λέει στη Vogue «Είναι σχετικά ανούσιο. Μάλλον δεν είναι αυτό που θέλουν οι άνθρωποι να ακούσουν, αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορείς να κάνεις πιο βιώσιμες επιλογές βασισμένος στη ‘Made in’ ταμπελίτσα». Ο Φάρελ Γουίλιαμς στην Άγρια Δύση της Louis Vuitton

Ένας από τους λόγους που οδηγούν σε αυτή την κατάληξη είναι η έλλειψη κανονισμών, ειδικά στην EU, όπου οι προδιαγραφές για τις ταμπέλες επικεντρώνονται κυρίως στα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένο το ρούχο, παρά στο μέρος όπου κατασκευάστηκε. Στην Αμερική τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά.

Pexels

Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά «παραθυράκια» εφόσον δεν σε υποχρεώνει κανείς να μιλήσεις για το που κατασκευάστηκε τμηματικά το προϊόν. Αν στην ταμπέλα μπει ο τελευταίος του σταθμός πριν την πώληση, δηλαδή το μέρος όπου έβαλαν τα κορδόνια, τότε είναι νόμιμο. Τις περισσότερες φορές το μέρος αυτό είναι εντός EU και η διαδικασία αυτή συμβαίνει συνήθως σε luxury brands. Ποιος θα ξεχάσει το σκάνδαλο του 2017 με την Louis Vuitton, όπου οι στάμπες στα παπούτσια έγραφαν «Made in Italy», ενώ στην πραγματικότητα στην Ιταλίά μπήκαν μόνο οι σόλες και όλο το υπόλοιπο παπούτσι «Made in Romania»;

Από την άλλη και αν η ταμπέλα αναγράφει το «Made in» με κάποια αλήθεια, κανείς δεν εγγυάται πως η παραγωγή του έγινε με ηθικό τρόπο. Μη ξεχνάμε τα sweatshops, τους μισθούς κάτω από τους ελάχιστους ανά περιοχή, την παιδική εργασία και τις ακατάλληλες συνθήκες. Επίσης δεν αναγράφεται ούτε από που προέρχονται οι πρώτες ύλες του προϊόντος. Δεν γνωρίζεις αν είναι βιώσιμες ή αν είναι ηθικές, ούτε τον τρόπο παραγωγής τους.

Ο μόνος τρόπος που υπάρχει για να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια από τα brands και ο καταναλωτής να μπορεί να γνωρίζει ακριβώς τι αγοράζει, ώστε να κάνεις εν γνώση του όλες του τις επιλογές, είναι η δημιουργία ενός EU διαβατηρίου προϊόντων, το οποίο να περιέχει όλες τις πληροφορίες για αυτό, από την παραγωγή των πρώτων υλών, μέχρι το τελικό στάδιο της πώλησης.

Πηγή: Vogue