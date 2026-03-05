Αυτή είναι η άσκηση που σε χαλαρώνει πραγματικά το 2026 - Kαι δεν είναι η yoga

Αν θεωρούσες πως η yoga είναι η πιο “χαλαρωτική” μορφή άσκησης που θα μπορούσες να επιλέξεις, η επιστήμη έρχεται να σε διαψεύσει.

Η ικανότητα να διατηρεί κανείς την ψυχραιμία του σε δύσκολες ή αγχωτικές καταστάσεις θεωρείται συχνά ένδειξη ισχυρής ψυχικής ανθεκτικότητας. Ωστόσο, νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι το «κλειδί» για μεγαλύτερη συναισθηματική ισορροπία μπορεί να βρίσκεται και στη φροντίδα της σωματικής υγείας - και ιδιαίτερα στην τακτική αερόβια άσκηση.

Νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Acta Psychologica διαπίστωσε, ότι τα άτομα που κάνουν συστηματικά καρδιοαναπνευστική άσκηση (cardio) είναι πιθανότερο να παραμένουν πιο ήρεμα σε αγχωτικές καταστάσεις σε σχέση με εκείνους που γυμνάζονται λιγότερο. Παράλληλα, εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα άγχους συνολικά, γεγονός που υποδηλώνει μεγαλύτερη συναισθηματική σταθερότητα.

Τα αποτελέσματα της μελέτης που επιβεβαιώνουν πως το cardio γαληνεύει το σώμα

Στη μελέτη συμμετείχαν 40 υγιείς εθελοντές ηλικίας 18 έως 40 ετών. Οι ερευνητές κατέγραψαν τις συνήθειες άσκησης των συμμετεχόντων ώστε να αξιολογήσουν την καρδιοαναπνευστική τους κατάσταση - δηλαδή το πόσο αποτελεσματικά συνεργάζονται καρδιά, πνεύμονες και μύες κατά τη διάρκεια της άσκησης.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: α) άτομα με πάνω από τον μέσο όρο φυσική κατάσταση β) άτομα με κάτω από τον μέσο όρο φυσική κατάσταση. Σε δύο διαφορετικές συνεδρίες, οι συμμετέχοντες εκτέθηκαν για 30 λεπτά σε 69 εικόνες, οι οποίες ήταν είτε ουδέτερες είτε δυσάρεστες. Πριν και μετά την έκθεση, κλήθηκαν να αξιολογήσουν τα επίπεδα άγχους και θυμού που ένιωθαν. Και οι δύο ομάδες ανέφεραν αυξημένο στρες μετά την προβολή των εικόνων.

Unsplash

Ωστόσο, τα άτομα με καλύτερη φυσική κατάσταση ξεκινούσαν με χαμηλότερα επίπεδα άγχους και θυμού, ενώ διατηρούσαν μεγαλύτερη ψυχραιμία μετά την έκθεση στις δυσάρεστες εικόνες. Από την άλλη, οι συμμετέχοντες με χαμηλότερη φυσική κατάσταση είχαν 775% μεγαλύτερη πιθανότητα το άγχος τους να αυξηθεί από μέτριο σε υψηλό επίπεδο. Επιπλέον, εμφάνιζαν πιο γρήγορα θυμό και παρέμεναν αναστατωμένοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Γιατί η αερόβια άσκηση βοηθά την ψυχική ισορροπία

Η σύνδεση μεταξύ άσκησης και μειωμένου άγχους δεν είναι κάτι καινούργιο. Ωστόσο, ολοένα και περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι η αερόβια άσκηση - όπως το τρέξιμο, η κολύμβηση ή ο χορός - είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Μια μεγάλη επιστημονική ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο British Journal of Sports Medicine κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, αν και κάθε μορφή άσκησης μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης, οι αερόβιες δραστηριότητες έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση.

Αντίστοιχα, επιστημονική ανασκόπηση στο Sports Medicine and Health Science διαπίστωσε ότι τόσο η αερόβια άσκηση όσο και η προπόνηση αντίστασης έχουν «σημαντική αγχολυτική δράση». Οι ειδικοί εξηγούν ότι η τακτική άσκηση λειτουργεί σαν ένα είδος «προστατευτικού μηχανισμού» απέναντι στο στρες, καθώς επηρεάζει θετικά τις ορμόνες και τους νευροδιαβιβαστές που σχετίζονται με αυτό. Ακόμα, μπορεί να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση και την ικανοποίηση που νιώθουμε.

Η συστηματική άσκηση συμβάλλει, επίσης, στη μείωση των επιπέδων στρες, στη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου και στη γενικότερη μείωση του άγχους. Παράλληλα, η προπόνηση καλλιεργεί την ψυχική ανθεκτικότητα. Η σωματική προσπάθεια απαιτεί επιμονή και υπέρβαση της δυσκολίας - μια διαδικασία που, σύμφωνα με τους επιστήμονες, «εκπαιδεύει» το μυαλό να διαχειρίζεται καλύτερα και άλλες προκλήσεις της καθημερινότητας.

Οι ειδικοί επισημαίνουν, επίσης, ότι η ανθεκτικότητα δεν είναι ένα σταθερό χαρακτηριστικό προσωπικότητας. Αντίθετα, επηρεάζεται από γνωστικούς, συμπεριφορικούς και βιολογικούς παράγοντες που μπορούν να καλλιεργηθούν με την πάροδο του χρόνου. Πέρα, όμως, από τα οφέλη για το σώμα, η άσκηση προσφέρει επαναλαμβανόμενες ευκαιρίες για να αντιμετωπίζουμε μικρές προκλήσεις, να αντέχουμε τη δυσφορία και να χτίζουμε αυτοπεποίθηση μέσα από την προσπάθεια.

