Ζώδια σήμερα (09/02): Οι σχέσεις μπαίνουν στο μικροσκόπιο - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας (9/2) για όλα τα ζώδια του κύκλου.

Η Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026 ξεκινά μια νέα εβδομάδα με τον Ήλιο να εξακολουθεί να κινείται στον Υδροχόο και σημαντικούς πλανητικούς παράγοντες που διαμορφώνουν τις ενέργειες της ημέρας. Ο Ερμής μόλις έχει περάσει στο ζώδιο των Ιχθύων (στις 6 Φεβρουαρίου), κάτι που σημαίνει ότι η επικοινωνία και οι σκέψεις αποκτούν πιο συναισθηματικό, διαισθητικό και μη λογικό χαρακτήρα — ιδανικό για δημιουργικές ιδέες αλλά προσοχή σε μπερδέματα ή παρεξηγήσεις στις συνομιλίες μας. Παράλληλα, οι ενέργειες των τελευταίων ημερών εξακολουθούν να επηρεάζουν σχέσεις, συνεργασίες και προσωπικές επιλογές, με μια γενική αίσθηση ότι πρέπει να εκφράσουμε βαθύτερα συναισθήματα και να αναγνωρίσουμε τι έχει πραγματική αξία στη ζωή μας.

Αναλυτικά, οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, σήμερα 8/2:

Κριός

Η ημέρα σε φέρνει αντιμέτωπο/η με τον τρόπο που επικοινωνείς τις ανάγκες σου. Με τον Ερμή στους Ιχθύες, οι συζητήσεις μπορούν να γίνουν πιο διαισθητικές και συναισθηματικές παρά λογικές — κάτι που σε ωθεί να μιλήσεις όχι μόνο με το μυαλό αλλά και με την καρδιά. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ταύρος

Η Δευτέρα σε βάζει να σκεφτείς πώς η καθημερινή σου ρουτίνα και οι σχέσεις γύρω σου επηρεάζονται από τα συναισθήματα και τις ανάγκες σου. Ο Ερμής στους Ιχθύες ενισχύει την διαισθητική σου κατανόηση των άλλων, κάτι που μπορεί να σου δώσει βαθιά ενσυναίσθηση σε φιλικές και οικογενειακές σχέσεις. Διάβασε περισσότερα εδώ

Δίδυμοι

Οι επικοινωνίες σήμερα έχουν έντονο συναισθηματικό τόνο. Ο Ερμής στους Ιχθύες σε κάνει πιο διαίσθητο/η στις λέξεις και στις ανάγκες των άλλων, αλλά αυτό μπορεί να σε μπερδέψει αν προσπαθείς να ερμηνεύσεις το νόημα πίσω από κάθε μήνυμα. Είναι σημαντικό να προσεγγίσεις συζητήσεις με ευαισθησία και υπομονή. Διάβασε περισσότερα εδώ

Καρκίνος

Η ημέρα σε καλεί να δώσεις ιδιαίτερη προσοχή στη συναισθηματική βάθυνση των σχέσεών σου. Ενώ η λογική σκέψη μπορεί να φαίνεται δυσδιάκριτη, η διαισθητική κατανόηση των ανθρώπων γύρω σου είναι ο πραγματικός σου πλεονέκτημα τώρα. Διάβασε περισσότερα εδώ

Λέων

Η Δευτέρα σε ωθεί να χρησιμοποιήσεις τη δημιουργική και διαισθητική σου πλευρά για να εκφράσεις αυτό που πραγματικά νιώθεις. Με τον Ερμή στους Ιχθύες στο πλάι σου, οι ιδέες σου μπορεί να έρθουν μέσα από όνειρα, φαντασία ή συναισθηματικές εμπειρίες. Διάβασε περισσότερα εδώ

Παρθένος

Η ημέρα σου δίνει την ευκαιρία να δεις πώς η πρακτικότητα και το συναίσθημα μπορούν να συνεργαστούν. Με τον Ερμή στους Ιχθύες, μπορεί να νιώσεις ότι η λογική και η φαντασία συναντιούνται, κάνοντας τις καθημερινές επιδιώξεις πιο ουσιαστικές όταν συνδέονται με τα συναισθήματα σου. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ζυγός

Σήμερα, η μέρα σε καλεί να ξαναδείς τι σημαίνουν για σένα ισορροπία και αρμονία, ιδίως στις σχέσεις. Ο Ερμής στους Ιχθύες κάνει την επικοινωνία πιο διαισθητική και λιγότερο αυστηρά λογική, κάτι που μπορεί να ενισχύσει την κατανόηση των συναισθημάτων στο περιβάλλον σου. Διάβασε περισσότερα εδώ

Σκορπιός

Η Δευτέρα σε ενθαρρύνει να χρησιμοποιήσεις την ενσυναίσθηση και τη διαισθητικότητά σου για να κατανοήσεις βαθύτερα σχέσεις και καταστάσεις. Με τον Ερμή στους Ιχθύες, η επικοινωνία γίνεται πιο συναισθηματική και λιγότερο επιφανειακή, κάνοντας πιο σημαντικό να ακούς τι δεν λέγεται αλλά εννοείται. Διάβασε περισσότερα εδώ

Τοξότης

Η Δευτέρα σε καλεί να αναθεωρήσεις πώς εκφράζεις την ελευθερία και την αλήθεια σου. Ο Ερμής στους Ιχθύες καθιστά την επικοινωνία πιο εικαστική και συναισθηματική παρά ακριβοδίκαιη ή λογική, κάτι που μπορεί να σου φέρει νέες ιδέες, αλλά και δυσκολία να εξηγήσεις ξεκάθαρα αυτό που νιώθεις. Διάβασε περισσότερα εδώ

Αιγόκερως

Η Δευτέρα σε καλεί να χρησιμοποιήσεις την εμπειρία και την πρακτικότητά σου για να εκφράσεις συναισθήματα με σαφήνεια. Με τον Ερμή στους Ιχθύες, υπάρχει η τάση να νιώθεις πιο διαισθητικός/ή αλλά και πιο αισθηματικός/ή στις επαφές σου. Διάβασε περισσότερα εδώ

Υδροχόος

Η ημέρα σε φέρνει αντιμέτωπο/η με την ανάγκη να εκφράσεις τις βαθύτερες σκέψεις και συναισθήματά σου. Με τον Ερμή στους Ιχθύες, η επικοινωνία αποκτά πιο ρευστό, φιλόδοξο και διαισθητικό χαρακτήρα, καθιστώντας ιδανική την ημέρα για να μιλήσεις για ιδέες που έχουν περισσότερο νόημα από ό,τι φαίνεται με την πρώτη ματιά. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ιχθύες

Είναι η δική σου εποχή για σκέψη, έκφραση και βαθιά κατανόηση. Με τον Ερμή πλέον στο ζώδιό σου, η επικοινωνία γίνεται εμπνευσμένη, συναισθηματική και διαισθητική, δίνοντάς σου πρόσβαση σε ιδέες που μπορεί να έχουν μεγάλη ουσία αλλά δύσκολα μεταφράζονται σε λέξεις. Διάβασε περισσότερα εδώ