6 λόγοι που μπορεί να πεινάς περισσότερο σε μια δίαιτα υψηλή σε πρωτεΐνη

Η πρωτεΐνη συχνά παρουσιάζεται ως το «κλειδί» για τον κορεσμό, όμως στην πράξη μια διατροφή υψηλή σε πρωτεΐνη μπορεί να συνοδεύεται από έντονη πείνα.

Η πρωτεΐνη έχει αποκτήσει σχεδόν μυθικό status στον κόσμο της διατροφής. Τη συναντάμε παντού: σε δίαιτες απώλειας βάρους, σε προγράμματα fitness, σε snacks που υπόσχονται κορεσμό και ενέργεια, ακόμη και σε καφέδες ή γλυκά «εμπλουτισμένα» με έξτρα γραμμάρια πρωτεΐνης. Και όχι άδικα. Η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη για τη μυϊκή μάζα, παίζει ρόλο-κλειδί στον μεταβολισμό και θεωρείται σύμμαχος στον έλεγχο της όρεξης.

Κι όμως, πολλές φορές συμβαίνει κάτι που μοιάζει αντιφατικό: ενώ ακολουθείτε μια δίαιτα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη, νιώθετε πιο πεινασμένοι από πριν. Η πείνα επιμένει, οι λιγούρες εμφανίζονται απρόσκλητες και το αίσθημα κορεσμού δεν κρατά όσο θα περιμένατε. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση, αλλά και απογοήτευση, ειδικά όταν έχετε επενδύσει σε μια διατροφική προσέγγιση που θεωρείται «σίγουρη λύση».

Η αλήθεια είναι ότι η πείνα δεν καθορίζεται μόνο από ένα μακροθρεπτικό συστατικό. Ο τρόπος που συνδυάζονται τα τρόφιμα, η ποιότητα της διατροφής, οι ορμόνες, το στρες, ο ύπνος, ακόμη και οι προσδοκίες μας γύρω από το φαγητό, παίζουν καθοριστικό ρόλο. Έτσι, μια δίαιτα πλούσια σε πρωτεΐνη μπορεί —υπό συγκεκριμένες συνθήκες— να μην λειτουργεί όπως θα θέλαμε. Παρακάτω, εξετάζουμε τους πιο συχνούς λόγους για τους οποίους μπορεί να αισθάνεστε πιο πεινασμένοι ενώ καταναλώνετε περισσότερη πρωτεΐνη, και τι κρύβεται πραγματικά πίσω από αυτό το φαινομενικά παράδοξο αίσθημα.

Γιατί μπορεί να πεινάτε περισσότερο σε μια δίαιτα υψηλή σε πρωτεΐνη

Δεν τρώτε αρκετό φαγητό

Αν προσπαθείτε να πάρετε ή να διατηρήσετε βάρος, η πείνα μπορεί να είναι σημάδι ότι τρώτε πολύ λίγο φαγητό. Ωστόσο, αν προσπαθείτε να χάσετε βάρος, είναι αναμενόμενο να αισθάνεστε κάποια πείνα. Οι άνθρωποι έχουν μεταβεί από μια εποχή λιμού σε μια εποχή άφθονης τροφής, ωστόσο τα σημάδια της πείνας δεν έχουν προσαρμοστεί ανάλογα. Όταν υπάρχει έλλειμμα θερμίδων για απώλεια βάρους, η πείνα αυξάνεται, ακόμη και όταν το σώμα έχει περίσσεια σωματικού λίπους. Η πείνα που αισθάνεστε κατά τη διάρκεια μέτριας απώλειας βάρους δεν είναι η ίδια με αυτή κατά τη διάρκεια του λιμού, αλλά μπορεί να γίνει πιο έντονη με εκτεταμένη απώλεια βάρους .

Αυξημένα επίπεδα δραστηριότητας

Απαιτείται περισσότερη ενέργεια από την τροφή για τη διατήρηση του βάρους όταν αυξάνονται τα επίπεδα δραστηριότητας. Επίσης, η άσκηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας αποτελεσματικός τρόπος για την απώλεια βάρους για δύο λόγους:

Καταναλώνει περισσότερη ενέργεια από την τροφή

Έχει αποδειχθεί ότι καταστέλλει την πείνα.

Επίπεδα σακχάρου στο αίμα και ορμονικές αλλαγές

Η κατανάλωση επεξεργασμένων και ζαχαρούχων τροφών προκαλεί απότομες αυξήσεις στο σάκχαρο του αίματος. Ως αποτέλεσμα, το σώμα απελευθερώνει μια ορμόνη που ονομάζεται ινσουλίνη για να αντιμετωπίσει την απότομη αύξηση του σακχάρου στο αίμα , η οποία μειώνει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Το χαμηλό σάκχαρο στο αίμα σχετίζεται με αυξημένη πείνα και, συνήθως, με έντονη επιθυμία για ζαχαρούχα τρόφιμα. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει έναν κύκλο πείνας. Η αύξηση της πρωτεΐνης μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη αυτού του φαινομένου, αλλά μπορεί να συμβεί και σε μια δίαιτα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες. Επίσης, μια άλλη ορμόνη, η γρελίνη, σηματοδοτεί την πείνα. Μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν το στομάχι είναι άδειο και κατά την απώλεια βάρους.

Αφυδάτωση

Η πείνα είναι σύμπτωμα αφυδάτωσης. Γι αυτό και η αυξημένη πρόσληψη νερού μπορεί να καταστείλει την πείνα και την πρόσληψη τροφής σε ορισμένα άτομα. Ωστόσο , αυτό μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό σε άτομα με χαμηλότερα ποσοστά σωματικού λίπους.

Δεν τρώτε ισορροπημένα γεύματα

Ακόμα και όταν τρώτε περισσότερο από τη συνολική απαιτούμενη ποσότητα τροφής, είναι πιθανό να καταναλώνετε πολύ λίγα θρεπτικά συστατικά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πείνα. Για παράδειγμα, η κατανάλωση άφθονων θερμίδων και πρωτεϊνών, αλλά όχι αρκετών φυτικών ινών, λιπαρών ή μικροθρεπτικών συστατικών, μπορεί να οδηγήσει σε πείνα και έντονη επιθυμία για φαγητό.

Στρες και έλλειψη ύπνου

Η ορμόνη της πείνας, η γκρελίνη, επηρεάζεται από τον ύπνο και το στρες. Πιο συγκεκριμένα, το αυξημένο στρες και η μειωμένη διάρκεια ύπνου μπορούν να αυξήσουν τα επίπεδα γκρελίνης. Αυτό σημαίνει ότι το στρες και η έλλειψη επαρκούς ύπνου σχετίζονται με την πείνα.

Η πείνα δεν είναι αποτυχία ούτε ένδειξη ότι «κάτι κάνετε λάθος». Είναι ένα σήμα του σώματος που αξίζει να ακούγεται, ακόμη κι όταν ακολουθείτε μια διατροφή που θεωρείται σωστή ή δημοφιλής. Οι δίαιτες υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη μπορούν να έχουν οφέλη, όμως δεν λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο για όλους και σίγουρα όχι σε κάθε φάση της ζωής.

Αν η πείνα επιμένει, ίσως το ζητούμενο δεν είναι περισσότερη πρωτεΐνη, αλλά καλύτερη ισορροπία: επαρκείς φυτικές ίνες, καλά λιπαρά, ποιοτικοί υδατάνθρακες, ξεκούραση και λιγότερη πίεση γύρω από το φαγητό. Γιατί τελικά, μια διατροφή που «δουλεύει» είναι εκείνη που μπορεί να υποστηριχθεί στην καθημερινότητα, χωρίς μόνιμο αίσθημα στέρησης. Το σώμα ξέρει να μιλά — το θέμα είναι να του δώσουμε τον χώρο να το ακούσουμε.